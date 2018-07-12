У Верховній Раді прийняли закон стосовно зниклих безвісти
Закон про "Правовий статус осіб, зниклих безвісти" закріплює права осіб знати про долю своїх зниклих родичів. Окрім цього, визначено процедуру розшуку осіб, які зникли безвісти: від подання заяви про розшук і до його припинення.
За цей законопроект проголосували 238 народних обранців. Він спрямований на імплементацію міжнародних договорів з міжнародного гуманітарного права та міжнародного права людини щодо захисту осіб, які зникли безвісти.
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Як зазначають депутати, тепер з метою пошуку осіб, які зникли через збройний конфлікт, закон передбачає створення спеціальної Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Цей орган відповідатиме за з’ясування долі та пошук цих людей.
Для виконання своїх функцій Комісія співпрацюватиме з усіма органами державної влади, а також міжнародними і громадськими організаціями.
Додамо, що прийнятий закон також забороняє будь-яку дискримінацію осіб, зниклих безвісти, та їхніх родичів за ознакою раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, політичних чи інших поглядів, національного чи соціального походження, належності до будь-якої соціальної групи, території походження чи зникнення, економічного чи соціального становища, сексуальної орієнтації, фізичних можливостей чи за іншими ознаками.
Також прийнятий закон доповнив Кримінальний кодекс України статтею "Насильницьке зникнення". Згідно з нею, затримання, арешт чи викрадення людини, вчинене представником держави (в тому числі й іноземної) з подальшою відмовою визнати факт таких дій, караються позбавленням волі на термін від 3 до 5 років.