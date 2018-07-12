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У Верховній Раді прийняли закон стосовно зниклих безвісти

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Закон передбачає створення спеціальної комісії для розшуку зниклих осіб
Закон передбачає створення спеціальної комісії для розшуку зниклих осіб / prm.ua

Закон про "Правовий статус осіб, зниклих безвісти" закріплює права осіб знати про долю своїх зниклих родичів. Окрім цього, визначено процедуру розшуку осіб, які зникли безвісти: від подання заяви про розшук і до його припинення.

За цей законопроект проголосували 238 народних обранців. Він спрямований на імплементацію міжнародних договорів з міжнародного гуманітарного права та міжнародного права людини щодо захисту осіб, які зникли безвісти.

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Як зазначають депутати, тепер з метою пошуку осіб, які зникли через збройний конфлікт, закон передбачає створення спеціальної Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Цей орган відповідатиме за з’ясування долі та пошук цих людей.

Для виконання своїх функцій Комісія співпрацюватиме з усіма органами державної влади, а також міжнародними і громадськими організаціями.

Додамо, що прийнятий закон також забороняє будь-яку дискримінацію осіб, зниклих безвісти, та їхніх родичів за ознакою раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, політичних чи інших поглядів, національного чи соціального походження, належності до будь-якої соціальної групи, території походження чи зникнення, економічного чи соціального становища, сексуальної орієнтації, фізичних можливостей чи за іншими ознаками.

Також прийнятий закон доповнив Кримінальний кодекс України статтею "Насильницьке зникнення". Згідно з нею, затримання, арешт чи викрадення людини, вчинене представником держави (в тому числі й іноземної) з подальшою відмовою визнати факт таких дій, караються позбавленням волі на термін від 3 до 5 років.

Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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