Які нардепи хотіли "поховати" закон про Антикорупційний суд: названо імена

Силами усієї громади таки витисли з Порошенка і його фракції остаточне ухвалення закону про Антикорупційний суд в нормальної його редакції. В попередньо прийнятій редакції виявилася норма, яка залишала закінчені справи НАБУ в старих корумпованих судах. Проте деякі фракції та нардепи заледве не поховали потрібні правки, а разом з тим і фінансову стабільність цілої країни.

Думаю, що через цю норму Насіров, Матиненко, Охендовськи, Розенблат і кампанія тиждень горілку пили за здоров’я Порошенка. Ми з партнерами провели цей час ефективніше, і навалившись всією громадою, почали витискати з Порошенка зміну цієї норми. Спочатку Адміністрація Президента і фракція БПП прикинулися окунями – кліпали очима і вдавали з себе дурнів. Мовляв, так все ж норм, так і має бути.

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Після того, як цих банькатих окунів почали публічно шмагати міжнародні партнери, Порошенко змінив тактику. Знаєте, кого Президент звинуватив в тому, що в закон про Антикорупційний суд запхали норму, яка залишає закінчені справи НАБУ в старих судах? Правильно – громадських активістів! Петро Порошенко так заявив. І це не жарт, а частина заяви на офіційному сайті Президента України.

Ми точно винні в тому, що Насіров, Мартиненко, Розенблат і ко, мабуть, знову пішли в запой, цього разу, щоправда, з протилежної причини. Норму, яку вони святкували кілька тижні тому, вдалося відкотити. Минулого четверга під шаленим тиском ззовні та всередині країни фракції БПП довелося проголосувати правку, яка передає в Антикорупційний суд всі закінчені справи НАБУ.

Давайте на справі Насірова розглянемо, як ця правка діятиме в реальності. Нагадаю, що вже більше ніж півроку в судовому розгляді якої просто зачитуються документи. Тобто, по-суті, розглядати справу навіть не почали. Більше шести місяців суд витратив на те, щоб Насірову зачитували обвинувачення.

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Так от, як тільки Антикорупційний суд буде створено, ця клоунада в старому корумпованому суді закінчиться і справу одразу передадуть в новий. І так з усіма іншими справами топ-корупціонерів, обвинувачених НАБУ. Тобто ми отримаємо шанс дочекатися справедливого вироку до того, як помремо зі старості.

А тепер кілька слів про процес прийняття Радою цієї правки. Якщо раптом ви двивуєтеся, що Блок Петра Порошенка знову не спробував всіх кинути. Не переживайте – спробував. Замість погодженої більшістю фракцій працюючої правки, БППшник, який представляв законопроект, спробував втулити депутатам свою, яка нічого не змінювала.

Після того, як вона не пройшла, "Блок Петра Порошенка" тричі провалював голосування погодженої, потрібної правки. Тричі. Тоді на волосині повисло не лише створення Антикорупційного суду, а й отримання грошей МВФ, ЄС та Світового Банку, а значить економічне виживання України.

В зал голосування навіть Прем’єру довелося прибігти, щоб депутатів до тями привести. Ну і Спікер почав зачитувати результати голосування по фракціям, що теж мало свій вплив. В підсумку потрібні правки було ухвалено. Тож ми маємо шанс, отримати ефективний Антикорупційний суд. Я наголошу, ми маємо шанс, не гарантію – лише шанс. Попереду ще купа роботи, щоб цей шанс реалізувати. Але, повертаючись до голосування, хочу зафіксувати фракції, які потрібні правки заледве не поховали, а разом з ним і фінансову стабільність цілої країни.

Нуль голосів дав "Опозиційний Блок". В принципі нічого дивного: годі було чекати іншого від фракції ворогів України і топ-корупціонерів. За ними антирейтинг очолоюють "радикали" Ляшка – останні з 21 голосу дали лише два.

Яке показово синхронно голосують депутати Олега Ляшка з бувшими регіоналами. Просто скотиняки, як би сказав їх Олег Ляшко. І ще про кількох, користуючись парламентською лексикою Ляшка, скотиняк. Кілька прикладів депутатів з інших фракцій, які теж не проголосували. Ну, щоб ви точно могли ідентифікувати для себе коло людей, голосувати за політичні сили яких ну просто не можна.

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Отже не голосував Дмитро Голубов з "Блоку Петра Порошенка". Це Одеський мажоритарник, який брав на поруки мера Труханова, якого НАБУ звинувачує в крадіжці 170 мільйонів. Не голосував Олександр Урбанський, ще один мажоритарник від БПП з Одещини, зі статками в майже два з половиною мільярди гривень. Не голосував Олег Недава – в колишньому соратники і партнер головного смотрящого Януковича – Юрія Іванющенка (того що Єнакієвський). Зараз Олег Недава член фракції "Блоку Петра Порошенка".



Дмитро Голубов



Олег Недава



Олександр Урбанський​

Ще не голосував довірена особа Порошенка на останній виборах – Борислав Розенблат. Саме той Розенблат, якого по бурштиновій справі НАБУ тягне в суд. Вже, слава Богу, в суд антикорупційний. Не голосував, наприклад, "народнофронтівець" Павло Пинзеник – давній помічник Миколи Мартиненка, справу якого НАБУ вже передало в суд. І який дуже не хотів, щоб вона розглядалася в суді антикорупційному.

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Зайвим є казати, що виборці, які себе поважають в житті не проголосують за політичні партії, які після цього не виключать перелічених вище депутатів зі своїх фракцій. Поки, до речі, не виключили, але пройшло лише кілька днів, тож ми ще трішки почекаємо.