Як покарали Назара Холодницького за злив справ НАБУ

Розповім вам кілька важливих антикорупційних подій минулого тижня. Розпочнемо з продовження історії про зрадника Холодницького, у захист якого включилися чи не всі найбільші політично-корупційні угрупування країни.

Нагадаю, що старт його звільненню мала дати дисциплінарна комісія прокурорів.

Читайте також: Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП

Так от: рішення доповідача ціє комісії з’явилося в медіа. Надзвичайно цікавий з точки зору психіатрії документ. Чому психіатрії, запитаєте ви? Зараз розповім.

Доповідач чорним по білом пише, що всі звинувачення щодо Холодницького знайшли підтвердження фактами. Потім на 52-х сторінках він детально розписує ці зловживання: попередження фігурантів про слідчі дії, гарантування депутатам захисту від НАБУ, незаконні вказівки прокурорам, тиск на суд в інтересах фігурантів, незаконне закриття справ і так далі, і тому подібне.



Назар Холодницький

Одним словом, керівник САП системно нищив роботу детективів НАБУ та підлеглих прокурорів. Як ви розумієте, робив це все Холодницький "совєршенно бєзвозмєздно". Такий собі корупційний гуманіст.

Далі доповідач вказує, що порушення є грубими та системними, отже Назара Холодницького потрібно звільнити. А далі починається психіатрична частина висновку.

На 52-х сторінках доповідач обґрунтовує необхідність звільнення Холодницького, а вже на останній – 53-й – пропонує покарати Холодницького … доганою. Серйозно – доганою. Знаєте, так строго подивитися на нього і сказати: "Ай-ай-ай, Назаре, будь ласка, не зливай більше справи НАБУ!" І так пальчиком загрозливо помахати.

І такий дуже щирий цей доповідач з комісії прокурорської. Ну прямо біль його видно в тому, що сам же розуміє, що треба Холодницького звільнити, а не може. Просто обійняти бідолаху хочеться, підтримати, заспокоїти. А потім взяти закон про прокуратуру, який регулює їхню діяльність, обов’язково, щоб в твердій обкладинці, і відбити доповідачу руки, якими він той висновок написав.

Бо висновок "зловживання доведено – треба звільнити – але пропонуємо догану" – це знущання не лише над здоровим ґлуздом, а й правом і законністю. Після встановлення фактів грубих порушень Холодницьким, прокурорська кваліфкомісія не просто має право, а зобов’язана почати процедуру його звільнення.

Читайте також: Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ

У цей момент хочу зафіксувати одну річ. Ми переконані, що генпрокурор Юрій Луценко має безпосередній вплив на більшу частину дисциплінарної комісії прокурорів. Тож якщо раптом комісія підтримає доповідача і залишать Холодницького на посаді, це буде рішенння Юрія Луценка, за яке усі ми запитаємо в нього вже на найближчих виборах.

До речі, Холодницький розуміє, що, незважаючи на захист Луценком та іншими, його позиції дуже слабкі. Надто багато і надто очевидно він нагидив. Тож керівник САП намагається підключити до свого захисту судову мафію.



Назар Холодницький і Юрій Луценко

Для цього Холодницький подав позов, у якому вимагає від Верховного суду заборонити комісії прокурорів використовувати як докази аудіозаписи з його ж кабінету. Класно правда? А знаєте, що він про це журналістам сказав, які його до стіни притиснули? Я процитую: "... так робили Насіров, Розенблат та інші".

З гарною компанією ідентифікує себе Холодницький. Щиро бажаю йому опинитися з Насіровим та Розенблатом в одній камері.

Читайте також: За що корупційні олігархи мають дякувати Порошенку

До слова, ще одна новина про Верховний Суд, точніше про безхребетних суддів з його адміністративної палати. Останні відмовили нам у відкритті провадження за позовом проти Порошенка, який незаконно призначив Жебрівського аудитором НАБУ.

Я наголошу, жерці Момони відмовилися навіть почати розгляд провадження. До заслуховування аргументів чи позиції сторін навіть не дійшло. Просто відмовили і все. Це грубе порушенням українського і міжнародного законодавства, яке яскраво свідчить про політичну заангажованість адміністративної палати Верховного Суду.

Загалом, ця ситуація наочно демонструє відсутність справедливого суду, що є досить символічним у справі за позовом до президента, який одним з головних своїх досягнень вважає судову реформу. І тут я б хотів зафіксувати відповідальність однієї людини. Ні, не Порошенка, з ним все зрозуміло. Чоловік так нареформувався, що навіть в другий тур вже не потрапляє. Я про заступника голови його адміністрації – Олексія Філатова.

Саме Філатов був архітектором провалу судової реформи. Саме він розробив і просунув рішення, якими суддівська мафія безпечно перенесла себе у постмайданівську Україну. Філатов в рівній з Порошенком мірі відповідає за втрату нашого історичного шансу на чи не найважливішу реформу – реформу правосуддя.

Дуже важливо пам’ятати відповідальних за профуканий шанс на реформи. Шанс, який обійшовся 45-мільйонній країні так дорого. Тож кожного разу, коли чуєте про корумпований, продажний та просто неадекватний український суд, пам’ятаєте, відповідає за це, впершу чергу, Порошенко і Олексій Філатов.