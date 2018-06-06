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Почему затягивается создание Антикоррупционного суда

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1 марта народные депутаты положили начало созданию Высшего антикоррупционного суда. В первом чтении проголосовали за президентскую версию, к которой было много претензий. Обещали доработать ко второму.

А все потому, что президентский законопроект не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. В нем: завышенные требования к кандидатам, что может очень затянуть и усложнить отбор судей, суд загружают не профильными делами, а Общественному совету международных экспертов не предоставили право ветировать кандидатов с сомнительной репутацией.

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Чтобы это исправить за две недели после голосования нардепы подали почти 2 тысячи поправок. И на три месяца о законопроекте будто забыли. За это время в профильном комитете не рассмотрели ни одной поправки.

Сейчас рабочая группа по этому вопросу работает очень мощно и глубоко, чтобы финальное заседание комитета прошло как можно быстрее и без проблем,
– сказал председатель фракции БПП Артур Герасимов.

Народные депутаты обсуждали каждую поправку и за каждую голосовали неудачно. Потому что в сессионном зале присутствуют лишь несколько десятков депутатов.

Оттягивают голосование за законопроект в целом, потому что Блок Петра Порошенко до сих пор не согласовал с МВФ и Венецианской комиссией острейшую поправку – предоставление права вето Общественному совету международных экспертов во время отбора судей.

Две недели договариваются, а общего решения так и нет. Яблоком раздора стало право вето для Общественного совета. В БПП международным экспертам его предоставлять не хотят. Мол, это подорвет суверенитет страны. На самом деле такое право поможет отсеять коррумпированных судей.

Больше – смотрите в сюжете.

Напомним, создать антикоррупционный суд от Украины требует Международный валютный фонд. Такие суды действуют в 20 странах мира – в основном в Азии и Африке, где критическая ситуация с коррупцией. Европейских государств в этом перечне только три – это Хорватия, Болгария и Словакия. Спикер Андрей Парубий ранее заявлял, что закон примут 24 мая. Впрочем, депутаты рассмотрели лишь часть поправок.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд МВФ Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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