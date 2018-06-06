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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чому затягуються створення Антикорупційного суду

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1 березня народні депутати поклали початок створенню Вищого антикорупційного суду. В першому читанні проголосували за президентську версію, до якої було багато претензій. Обіцяли допрацювати до другого.

А все тому, що президентський законопроект не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії. В ньому: завищені вимоги до кандидатів, що може дуже затягнути і ускладнити відбір суддів, суд завантажують не профільними справами, а Громадській раді міжнародних експертів не надали право ветувати кандидатів з сумнівною репутацією.

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Аби це виправити за два тижні після голосування нардепи подали майже 2 тисячі поправок. І на три місяці про законопроект наче забули. За цей час в профільному комітеті не розглянули жодної поправки.

Зараз робоча група з цього питання працює дуже потужно і глибоко, щоб фінальне засідання комітету пройшло якомога швидше і без проблем,
– сказав голова фракції БПП Артур Герасимов.

Народні депутати обговорювали майже кожну поправку і за кожну голосували невдало. Бо у сесійній залі присутні лише декілька десятків депутатів.

Відтягують голосування за законопроект в цілому, тому що Блок Петра Порошенка досі не узгодив з МВФ та Венеційською комісією найгострішу поправку – надання права вето Громадській раді міжнародних експертів під час добору суддів.

Два тижні домовляються, а спільного рішення так і немає. Яблуком розбрату стало право вето для Громадської ради. В БПП міжнародним експертам його надавати не хочуть. Мовляв, це підірве суверенітет країни. Насправді таке право допоможе відсіяти корумпованих суддів.

Більше – дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина. Спікер Андрій Парубій раніше заявляв, що закон ухвалять 24 травня. Втім, депутати розглянули лише частину поправок.

Автор: Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Верховна Рада МВФ
Джерело: 24 Канал
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