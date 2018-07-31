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Вища рада правосуддя: у складі антикорупційного суду буде 39 суддів

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В складі антикорупційного суду буде 39 суддів
В складі антикорупційного суду буде 39 суддів / www.slovoidilo.ua

У Вищому антикорупційному суді буде 39 суддів, 12 з них – в Апеляційній палаті. Таку кількість запропонував голова Державної судової адміністрації і погодила Вища рада правосуддя. У законі ж Про Вищий антикорупційний суд фіксованої кількості немає.

Про це інформує ВРП. 

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"Вища рада правосуддя вирішила погодити кількість суддів Верховного Суду – 196 штатних одиниць, із яких у Касаційному адміністративному суді – 56, у Касаційному суді – 45, у Касаційному кримінальному суді – 42, у Касаційному цивільному суді – 53", – зазначається в повідомленні.

ВРП затвердила склад антикорупційного суду в кількості 39 суддів, із яких 12 засідатимуть в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Штат Вищого суду з питань інтелектуальної власності становитиме 30 суддів, із них 9 будуть в апеляційній палаті. Також було затверджено штат нових окружних апеляційних судів, створених у межах судової реформи. 

Старий Верховний Суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд та Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ припинили свою роботу. Президент України Петро Порошенко суддів нового Верховного Суду призначив 11 листопада, їх налічується 113. Головою установи є Валентина Данішевська, її заступником – Богдан Львов. 

Нагадаємо, документ Рада ухвалила на початку червня. Перед тим депутати кілька тижнів розглядали 2 тисячі поправок. І одну з них – про апеляції рішень у звичайних судах ухвалили. Це обурило міжнародних експертів і антикорупційних активістів. Але невдовзі Рада таки скасувала її. Створення антикорупційного суду вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі установи діють у 20-ти країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише 3 – це Хорватія, Болгарія і Словаччина.

Теги: Новини України Новини політики Вища рада правосуддя Судді Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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