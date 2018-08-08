Конкурс до Антикорупційного суду: де схибили із системою оцінювання

Конкурс до новоствореного Антикорупційного суду нарешті розпочався. Кандидати вже можуть подавати свої заявки на участь. Величезними зусиллями активістам вдалося зберегти запобіжники незалежності конкурсу в законодавстві. Битва за це тривала більше року.

Стаж не менше п'яти років для суддів та семи років для адвокатів та правників – ось основні критерії для кандидатів у Вищий антикорупційний суд.

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Але громадськість каже, що служителі Феміди мають додатковий привілей. Якщо юристи мають надати справи, які вели, то суддям цього не потрібно робити. Бо підтвердження їх стажу є в електронному реєстрі. У Вищий кваліфікаційній комісії нерівність пояснюють боязню шахрайства.

Підтвердіть це чимось, якщо в тебе є про це документи або подайте їх, а ми будемо дивитись, в кого є документи, які підтвердять, що в людини є досвід у цьому,

– зазначив член Вищої кваліфікаційної комісії суддів Станіслав Щотка.

Ще один ризик, кажуть громадські діячі, – в методах оцінювання. Вони лишаютьcя такими, як на конкурсі до Верховного суду. Там близько 300 балів з 1000 комісія віддає за так звані "інші показники", а ще 100 за так звану "інтегративність". Члени конкурсної комісії, які ставили оцінки за тим критерієм, самі не змогли пояснити за що.

– Що ви розумієте під словом "інтегративність", за яку члени комісії дають 100 балів?

– Зараз я точно вам не буду це казати.

20 % – це їх досвід знання, фахова підготовка. 80% з тисячі балів – це те, що пан Щотка і пан Козьяков будуть самостійно призначати своїм колегіальним органом,

– запевняє голова Громадської ради при ВККС Віталій Титич.

До того ж бали за суб'єктивні незрозумілі критерії комісія не оприлюднює і не обґрунтовує, і навіть не планує.

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Адвокатська спільнота все одно закликає йти колег на конкурс. А громадськість стежитиме за відбором.

"Контроль, моніторинг і тиск – це фактично єдині речі, які ми можемо робити", – сказав юрист Transparency International Україна Максим Костецький.

Однак основний ризик знову криється в міжнародній раді експертів, яка має відфільтрувати недоброчесних кандидатів. Пропозиції щодо кандидатів Вищій кваліфкомісії надають міжнародні організації. Однак, вакансій в міжнародній раді лише 6, а відповідних організацій 14. І серед них є й такі, де чинна українська влада має свій вплив. А членами міжнародної ради можуть стати і українці. Отже українська верхівка через ВККС спробує вплинути на склад. Саме кваліфкомісія і вирішить, хто з запропонованих увійде до шістки.

Три лояльні людини могли б перетворити громадську раду з хорошого контролюючого органу в "фіговий лист". Найкращий запобіжник – це отримати ВККС один консолідований список номінацій,

– підкреслила експертка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

Зараз міжнародні авторитетні організації домовились формувати узгоджений список, а в ВККС обіцяють його дочекатись.

Саме узгоджений список стане запобіжником від призначення контрольованих членів міжнародної ради. Визначитись, хто саме фільтруватиме кандидатів на конкурсі до Антикорупційного суду, у ВККС мають до 14 вересня. До цього ж числа комісія прийматиме заявки від бажаючих вершити правосуддя над українськими корупціонерами.