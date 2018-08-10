Ілюзіоністи Держбюро розслідувань: як "обирали" кадри на керівні посади

Фінальний етап конкурсу на керівні посади до Державного бюро розслідувань відбувався непрозоро, місцями неконкурентно та з деякими порушеннями, а робота комісії виглядала формальною.

Це встановили журналісти програми "Схеми" (спільного проекту "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший") у своєму розслідуванні "Ілюзія змагання. Як обирали керівні кадри до Держбюро розслідувань".

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Опитані члени комісії повідомили журналістам, що не бачать необхідності розслідувати інцидент, коли напередодні фінального відкритого голосування у ЗМІ був оприлюднений список переможців із зазначенням посад, на які вони будуть призначені. Як відомо, наступного дня члени комісії справді обрали більшість із цих людей переможцями, і саме на зазначені у списку посади. Зокрема, голова комісії Роман Майданик заявив, що не планує розбиратися, як так сталося.

Можна давати різні пояснення… Можливо, аналітичний підхід. Повторюю, комісія прийняла відповідне рішення,

– сказав він.

Загалом робота головної комісії, яка обирає на посади керівників, виглядає формальною, йдеться у розслідуванні. Журналісти "Схем" з’ясували, що за деяких переможців голосували і ті члени конкурсної комісії, які не спілкувались із кандидатами, оскільки на співбесіди із ними не ходили. Серед таких – перша заступниця міністра юстиції Наталія Севостьянова (Бернацька), професор Університету імені тараса Шевченка Віктор Самохвалов та народний депутат з "Народного фронту" Євген Дейдей.



Заступниця міністра юстиції Наталія Севостьянова (Бернацька)

Зокрема, всі троє членів комісії не були присутніми під час співбесіди із Євгеном Шевцовим, який вирішив спробувати свої сили у керівництві ДБР. Попри це, всі троє віддали йому під час вирішального голосування свої голоси.

Така ситуація повторилась на співбесіді майбутнього переможця на посаду керівника управління внутрішнього контролю ДБР Богдана Чобітка. Євген Дейдей зайшов на співбесіду, але одразу вийшов. Уже під час голосування депутат підняв руку "за" саме за цього кандидата. Так само, як і двоє інших відсутніх на співбесіді членів комісії – Севостьянова і Самохвалов.

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Також, як встановили журналісти "Схем", співбесіди з кандидатами у середньому тривали до 7-8 хвилин, виглядали формально, і значну частину з яких кандидати розповідали щось на власний розсуд. Членів конкурсної комісії, яка складається тільки з представників президента, Верховної Ради та Кабміна, не цікавило походження значних статків у деклараціях претендентів на посади.

Нечітко були прописані і критерії відбору кандидатів, йдеться у розслідуванні. До низки посад в ДБР серед кваліфікаційних вимог, затверджених керівником ДБР до кандидатів, згадується, в тому числі такі, як "позитивна репутація", "інтелектуальна та емоційна зрілість", "лідерство" та "надійність".

При цьому знімальній групі "Схем" одна з комісій не дозволила перебувати під час співбесіди. Її голова повідомив, що це – рішення очільника Держбюро розслідувань. Утім, голова ДБР на це відповів так: "Я не знімаю з себе відповідальності, але, на жаль, це комісія".

Відео розслідування програми "Схеми" про конкурс до ДБР

Затверджувати переможців конкурсу буде очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба. В інтерв’ю "Схемам" він сказав, що не буде з’ясовувати, чому комісія голосувала за кандидатів за раніше оприлюдненим у ЗМІ списком.

Він планував, що Державне бюро розслідувань запрацює з вересня. Але вже серпень, а Бюро досі не має приміщення, не призначені ключові працівники.

18 липня зовнішня комісія оголосила переможців конкурсу на 27 керівних посад у ДБР.

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Представництво ЄС в Україні заявило про суттєві порушення прав людини, до яких, як стверджується, причетні деякі кандидати, а також про їхню можливу причетність до корупційних правопорушень, і висловило сумніви щодо їхньої доброчесності.

25 липня Труба заявив, що звернувся до директора НАБУ Артема Ситника з проханням провести перевірку 27 кандидатів на керівні посади в ДБР, рекомендовані до призначення зовнішньою комісією після проведення конкурсу.

Що таке ДБР? Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, екс-президентів та членів уряду.