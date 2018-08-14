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"Ахрана атмєна": Холодницького другий рік охороняє УДО за наказом Порошенка

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Розслідування "Ахрана атмєна"
Розслідування "Ахрана атмєна" / bihus.info

Заступника генпрокурора Назара Холодницького, який керує антикорупційною прокуратурою, вже другий рік охороняє Управління державної охорони. Відповідне розпорядження підписав президент Петро Порошенко 19 листопада 2016 року. За законом, президент не має права надавати охорону УДО заступнику генпрокурора.

Про це йдеться в розслідуванні для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом". 

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Назар Холодницький повідомив, що звернувся до генпрокурора та Адміністрації Президента з проханням про держохорону через спробу підпалу дверей його квартири у 2016 році, про яку раніше ніде не повідомлялося. Чи розслідується цей підпал, Назару Холодницькому невідомо. 

Мене не викликали жодного разу. Просто було питання. Щоб це питання глобально вирішити, щоб кожен раз не панікувати і не робити кроки, я звернувся з відповідним листом і в Адміністрацію Президента, і до генерального прокурора,
– прокоментував очільник САП.

Керівник Антикорупційної прокуратури уточнив, що звернувся за охороною у першій половині 2016 року, а отримав у листопаді. Тобто підпал і звернення мали статися орієнтовно через півроку після призначення його на посаду.

Його колега – директор Антикорупційного бюро Артем Ситник – повідомив, що знав про звернення Назара Холодницького в АП за охороною, однак про підпал квартири не чув.

Посада, на яку за власним бажанням обирався Назар Холодницький, не передбачає автоматичне забезпечення охороною коштом держбюджету. Але в разі реальної загрози життю антикорупційного прокурора охороняти його мала поліція.

Президент же не наділений правом надавати УДО заступнику генпрокурора.

Заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – не входить до числа осіб, які можуть бути забезпечені охороною УДО на підставі розпорядження президента України, 
– пояснив Володимир Харечко, юрист проекту "Тисни" (Bihus.Info).

Річ у тім, що закон, який регулює діяльність УДО, визначає обмежене коло посадовців, яким президент може надавати охорону від підконтрольного йому органу. Глава держави може забезпечити охороною УДО народного депутата, члена Кабінету міністрів, суддів Конституційного та Верховного суду, керівників центральних органів виконавчої влади, голову Нацбанку, якщо їм загрожує небезпека.

В УДО на прохання назвати пункт законодавства, яке дозволяло б Петру Порошенку надавати охорону Холодницькому, не відповіли.


В УДО ситуацію не прокоментували

На випадок загроз життю заступника генпрокурора існує інший закон – "Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів". Відповідно до нього, рішення про захист Холодницького в разі реальних загроз мав приймати керівник прокуратури, а забезпечувати безпеку – поліція.

Повний випуск розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Назар Холодницький САП
Джерело: 24 канал
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