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Луценко вместо выговора выписывает своему заместителю щедрые премии

84 Читати новину українською
Расследование "Темная лошадка ГПУ"
Расследование "Темная лошадка ГПУ" / bihus.info

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже девятый месяц не подписывает приказ о применении взыскания – выговора, которое его заместитель Юрий Столярчук получил от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров за незаконное выведение из дела Пшонки подозреваемого в земельном рейдерстве. Зато продолжает премировать Столярчука ежемесячно.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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Юрий Столярчук – единственный из прокуроров ГПУ, к которому Луценко решил не применять взыскания. Несмотря на решение дисциплинарной комиссии, генпрокурор считает действия своего заместителя вполне законными.

Когда принимать решения и кому выплачивать пенсии оставьте это мне, предназначенному президентом и Верховной Радой на должность генпрокурора. И я, в данном случае, буду принимать решение самостоятельно,
– так Юрий Луценко обосновывает свое бездействие относительно выговора Столярчуку.

В соответствии с Законом "О прокуратуре" генпрокурор должен подписать приказ о взыскании на основании решения КДКП. Также прокурора, который получил выговор, должны лишить поощрений как минимум на месяц. Юрий Столярчук, наоборот, в следующем месяце после решения комиссии получил премию в размере 45  тысяч гривен. И далее продолжает поощряться скромнее.

Луценко отказался отвечать, почему не подписал выговор своему заместителю.

Напомним, в конце ноября 2017 года заместитель Луценко получил выговор от дисциплинарной комиссии за вмешательство в служебную деятельность прокурора Департамента специальных расследований ГПУ. Не будучи процессуальным руководителем в уголовном производстве и не входя в группу прокуроров, закрыл дело Пшонки в части подозреваемой Оксаны Валешинской, которая юридически обеспечила отчуждение спорных паев одной из агрофирм в пользу своей компании. Накануне закрытия Столярчуком производства сама подозреваемая, находясь в розыске, несколько раз посещала его в ГПУ, о чем свидетельствуют видеозапись и официальное подтверждение прокуратуры.

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.

Теги: Новости Украины Юрий Луценко ГПУ Расследования
Источник: 24 канал
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