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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Луценко замість догани виписує своєму заступнику щедрі премії

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Розслідування "Темна конячка ГПУ"
Розслідування "Темна конячка ГПУ" / bihus.info

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вже дев'ятий місяць не підписує наказ про застосування стягнення – догани, яку його заступник Юрій Столярчук отримав від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за незаконне виведення зі справи Пшонки підозрюваної у земельному рейдерстві. Натомість продовжує преміювати Столярчука щомісяця.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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Юрій Столярчук – єдиний з прокурорів ГПУ, до якого Луценко вирішив не застосовувати стягнення. Незважаючи на рішення дисциплінарної комісії, генпрокурор вважає дії свого заступника цілком законними.

Коли приймати рішення і кому виплачувати пенсії залиште це мені, призначеному президентом і Верховною Радою на посаду генпрокурора. І я, в даному випадку, буду приймати рішення самостійно,
– так Юрій Луценко обґрунтовує свою бездіяльність щодо догани Столярчуку.

За Законом "Про прокуратуру" генпрокурор мав би підписати наказ про стягнення на підставі рішення КДКП. Також прокурора, який отримав догану, мають позбавити заохочень як мінімум на місяць. Юрій Столярчук, навпаки, наступного місяця після рішення комісії отримав премію у розмірі 45 тисяч гривень. І далі продовжує заохочуватися скромніше.


Луценко відмовився відповідати, чому не підписав догану своєму заступнику. 

Нагадаємо, наприкінці листопада 2017 заступник Луценка отримав догану від дисциплінарної комісії за втручання у службову діяльність прокурора Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ. Не будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні та не входячи у групу прокурорів, закрив справу Пшонки у частині підозюваної Оксани Валешинської, яка юридично забезпечила відчуження спірних паїв однієї з агрофірм на користь своєї компанії. Напередодні закриття Столярчуком провадження сама підозрювана, перебуваючи в розшуку, кілька разів відвідувала його в ГПУ, про що свідчать відеозапис і офіційне підтвердження прокуратури.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут

Теги: Новини України Розслідування ГПУ Юрій Луценко
Джерело: 24 канал
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