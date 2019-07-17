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      "Не допускайте до влади проросійські сили": Грузія дала поради Україні

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      Грузія дала поради Україні щодо Росії
      Грузія дала поради Україні щодо Росії / Фото з відкритих джерел

      Грузинські експерти, які взяли участь в ефірі телемосту між 24 каналом та Руставі-2 висловили поради з власного досвіду їх країни, як Україні "не наступити на ті ж граблі" та не дозволити Росії контролювати все.

      За словами засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги, Грузія через 11 років після війни отримала ситуацію, коли православний російський комуніст, який не визнає територіальну цілісність Грузії, сидить в президії парламенту.

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      Тому грузинські експерти висловили поради зі свого досвіду, як Україні "не наступити на ті ж граблі".

      Професор Грузинського інституту громадських справ Турніке Шарашенідзе сказав, що Україні варто зміцнювати державу та будувати демократію.

      "Дуже важливу роль грає зворотна освіченість населення. Віра в байки та фейки обернено пропорційна освіченості населення. Адже людина може прочитати два джерела замість одного, який йому щось нав’язують, і тоді вона вже розбереться – обманюють його чи ні", – відповів політолога Давід Беріташвілі.

      А журналістка Натя Коберідзе наголосила, що Україні не варто допускати до влади проросійські елементи.

      Ми, на жаль, це і отримали сьогодні. Ми змінили не "шило на мило", а поміняли прозахідний уряд на проросійський. Цього не можна допускати, в першу чергу,
      – відповіла вона.

      За словами віце-президента Атлантичної Ради Грузії Бату Кутелія, в цій гібридній війні, яку Росія веде проти всього демократичного суспільства, ми (Грузія – 24 канал) знаходимося на лінії фронту і в цій війні все є зброєю – культура, спорт, економіка тощо.

      "З іншого боку, весь цей арсенал зброї "харчується" російськими грошима. Тому найголовніша порада – треба перекривати всі щілини, що зв'язують економіку або фінанси з російськими грошима, і потрібно більше прив'язувати економіку на захід – це єдиний правильний шлях". – додав він.

      Телеміст між 24 каналом на "Руставі-2": дивіться відео

       

      blog_ava
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      17 липня
      4276
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Грузії Фінанси Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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