Як Захід ставиться до конфліктів Росії з Україною та Грузією

В ефірі телемосту між 24 каналом та Руставі-2 професор грузинського інституту громадських справ Торніке Шарашенідзе заявив, західні країни шукають привід, аби помиритися з Росією.

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"На Заході, зокрема Італії та Німеччині, є дуже багато політиків, які шукають привід, аби помиритися з Росією та відсунути на другий план Україну та Грузію", – наголосив Шарашенідзе.

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Він зазначив, що такий привід їм може дати Україна, адже від нас це більше залежить, ніж від Грузії. "Особливо, якщо Україна не впорається з реформами і не поборе корупцію", – додав він.

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Шарашенідзе вважає, що етнічні грузини не мають впливу Росії, а молодь взагалі не розмовляє російською.

"Більш небезпечним є російська пропаганда на грузинських каналах. На жаль, в нас є такі медіа, які нашою мовою поширюють російські фейки", – підсумував професор інституту громадських справ.

Телеміст між 24 каналом на "Руставі-2": онлайн