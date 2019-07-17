21:15
17 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 16 липня
      Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна
      Вєсті.UA
      21:10, 16 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Як Захід ставиться до конфліктів Росії з Україною та Грузією

      203 Читать новость на русском
      Як Захід ставиться до конфліктів Росії з Україною та Грузією
      Як Захід ставиться до конфліктів Росії з Україною та Грузією / Breaknotizie

      В ефірі телемосту між 24 каналом та Руставі-2 професор грузинського інституту громадських справ Торніке Шарашенідзе заявив, західні країни шукають привід, аби помиритися з Росією.

      Як Захід ставиться до конфліктів Росії з Україною та Грузією

      "На Заході, зокрема Італії та Німеччині, є дуже багато політиків, які шукають привід, аби помиритися з Росією та відсунути на другий план Україну та Грузію", – наголосив Шарашенідзе.

      Читайте також: Які зараз відносини у Росії та Грузії: відповідь експертів

      Він зазначив, що такий привід їм може дати Україна, адже від нас це більше залежить, ніж від Грузії. "Особливо, якщо Україна не впорається з реформами і не поборе корупцію", – додав він.

      Чи впливає Росія на інформаційний простір Грузії?

      Шарашенідзе вважає, що етнічні грузини не мають впливу Росії, а молодь взагалі не розмовляє російською.

      "Більш небезпечним є російська пропаганда на грузинських каналах. На жаль, в нас є такі медіа, які нашою мовою поширюють російські фейки", – підсумував професор інституту громадських справ.

      Телеміст між 24 каналом на "Руставі-2": онлайн

       

      blog_ava
      Новий указ Путіна: тепер російський паспорт мають можливість отримати жителі всього Донбасу
      сьогодні
      8612
      Теги: Новини політики Новини України Новини Грузії Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інформаційна політика команди Зеленського: прогнози, перспективи та ризики
      сьогодні , 21:13 Інформаційна політика команди Зеленського: прогнози, перспективи та ризики
      Василь Денисюк 7
      Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      сьогодні , 11:28 Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      1
      Скільки законів прийняли нардепи 8-го скликання
      сьогодні , 20:07 Скільки законів прийняли нардепи 8-го скликання
      Яніна Ткачук 129
      Путин расскажет правду о "Боинге", но когда решает Украина
      сьогодні , 20:00 Путин расскажет правду о "Боинге", но когда решает Украина
      Блог Медіа 700
      Люстрация может умереть после парламентских
      сьогодні , 19:00 Люстрация может умереть после парламентских
      Павло Казарін 608
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук