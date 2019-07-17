Чи допоможе економічний ріст повернути окуповані території

В ефірі 24 каналу відбувається телеміст Україна – Грузія "Давайте поговоримо" з грузинським каналом "Руставі-2". Експерти обговорили питання, чи можуть країни повернути окуповані території з допомогою економічного росту.

Віце-президент Атлантичної Ради Грузії Бату Кутелія: У цього рецепту відсутній один важливий компонент – це безпека. Я важко уявляю, як Україна і Грузія буде розвиватися, якщо не буде більш широких гарантій безпеки. Їх я бачу тільки в членстві у НАТО і більш активна участь наших стратегічних партнерів у тому, що відбувається на Чорному морі. Вступ України та Грузії НАТО – це найкоротший шлях для відновлення територіальної цілісності мирним шляхом.

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Політолог Давід Бериташвілі: Наступним слабким місцем Росії може стати Калінінград, який оточений доброзичливими людьми. Я думаю, що шенгенські паспорти з задоволенням взяли в всі жителі цієї місцевості.

Професор Грузинського інституту громадських справ Торніке Шарашенідзе: Ми повинні врахувати одну серйозну проблему – це інформаційна блокада. Вони дивляться тільки російські ЗМІ, більше нічого. Вони ізольовані від іншої частини Грузії та світу. Важко буде донести до них, що ми нормальна країна. Їм просто не дають розвиватися і вирватися з тої шкарлупи, у якій вони замкнені.

Які території окупувала Росія?У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Абхазію і Південну Осетію, і згодом визнавши їх незалежність. Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Визнали їх лиш декілька країн, після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією.



18 березня 2014 року Путін спільно з самопроголошеною владою захопленого Криму Аксьоновим, Константиновим та Чалим підписали злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії.

Дивіться онлайн телеміст між Україною та Грузією: