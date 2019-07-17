Чи може НАТО допомогти повернути Україні Донбас

В ефірі 24 каналу триває телеміст Україна – Грузія "Давайте поговоримо". Експерти обговорили, зокрема, як повернути захоплені Російською Федерацією території, й чи зможе посприяти цьому НАТО.

Волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега зазначив, що НАТО дає гарантію стабільності тим територіям, які перебувають під контролем.

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Проте він вважає, що Альянс не допоможе повернути Україні Донбас, якщо мовиться про воєнний спосіб.

Якщо ж ми говоримо не про воєнне повернення, то НАТО може посприяти, але не є кінцевим інструментом, який можна використовувати. Все одно все зводиться до сили армії, дипломатії та економіки,

– пояснив він.

"Вступ у НАТО нічого не гарантує. Це інструмент, але він далеко не абсолютний", – наголосив він.

Що відомо про НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.

За словами віце-президента Атлантичної Ради Грузії Бату Кутелії, колишній секретар НАТО визнав: те, що Грузія та Україна не отримали у 2008 році в Бухаресті дорожні карти, було стратегічною помилкою.

"Чому нам потрібне НАТО?Думаю, що членство обох країн в організації важливе для самого ж Альянсу та європейської безпеки. Так треба поставити це питання. НАТО і США необхідно щоб ми були членами організації для стабільності у Європі", – запевнив він.

Чи варто Україні та Грузії йти одним пакетом при вступі до НАТО?

Віце-президент Атлантичної Ради Грузії Бату Кутелія: Думаю що у всіх питання, які стосуються побудови держави, національної та регіональної безпеки, Україні та Грузії вигідно бути разом. Щодо дорожніх карт – думаю, що у 2008 це було важливо. Зараз для Грузії це не є необхідним. Ми можемо вступити й без цього. Адже ми вже виконали чимало технічних критеріїв, наш внесок у європейську безпеку достатньо великий. Ми зараз більш готові до членства, ніж багато країн, коли долучалися до цієї організації.

Політолог Давід Беріташвілі: Те, що два окремих ентузіасти – Грузія та Україна – продовжують рухатись в цьому напрямку, це важливо для всього регіону, а не лише для наших народів.

Професор Грузинського інституту громадських справ Торніке Шарашенідзе: Сподіваюсь, що Україна дасть раду зі своїми реформами. Україна – це єдина пострадянська країна, яка в змозі нейтралізувати російський вплив. Коли РФ анексувала Крим, ми надіялись тут, що Кремль зламає собі зуб об Україну.