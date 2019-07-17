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      Чи може НАТО допомогти повернути Україні Донбас

      82 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото із відкритих джерел

      В ефірі 24 каналу триває телеміст Україна – Грузія "Давайте поговоримо". Експерти обговорили, зокрема, як повернути захоплені Російською Федерацією території, й чи зможе посприяти цьому НАТО.

      Волонтер та засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега зазначив, що НАТО дає гарантію стабільності тим територіям, які перебувають під контролем.

      Важливо! Чи допоможе економічний ріст повернути окуповані території

      Проте він вважає, що Альянс не допоможе повернути Україні Донбас, якщо мовиться про воєнний спосіб. 

      Якщо ж ми говоримо не про воєнне повернення, то НАТО може посприяти, але не є кінцевим інструментом, який можна використовувати. Все одно все зводиться до сили армії, дипломатії та економіки,
      – пояснив він.

      "Вступ у НАТО нічого не гарантує. Це інструмент, але він далеко не абсолютний", – наголосив він.

      Що відомо про НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.

      За словами віце-президента Атлантичної Ради Грузії Бату Кутелії, колишній секретар НАТО визнав: те, що Грузія та Україна не отримали у 2008 році в Бухаресті дорожні карти, було стратегічною помилкою. 

      "Чому нам потрібне НАТО?Думаю, що членство обох країн в організації важливе для самого ж Альянсу та європейської безпеки. Так треба поставити це питання. НАТО і США необхідно щоб ми були членами організації для стабільності у Європі", – запевнив він.

      Чи варто Україні та Грузії йти одним пакетом при вступі до НАТО?

      Віце-президент Атлантичної Ради Грузії Бату КутеліяДумаю що у всіх питання, які стосуються побудови держави, національної та регіональної безпеки, Україні та Грузії вигідно бути разом. Щодо дорожніх карт –  думаю, що у 2008 це було важливо. Зараз для Грузії це не є необхідним. Ми можемо вступити й без цього. Адже ми вже виконали чимало технічних критеріїв, наш внесок у європейську безпеку достатньо великий. Ми зараз більш готові до членства, ніж багато країн, коли долучалися до цієї організації.

      Політолог Давід Беріташвілі: Те, що два окремих ентузіасти – Грузія та Україна – продовжують рухатись в цьому напрямку, це важливо для всього регіону, а не лише для наших народів.

      Професор Грузинського інституту громадських справ Торніке Шарашенідзе: Сподіваюсь, що Україна дасть раду зі своїми реформами. Україна – це єдина пострадянська країна, яка в змозі нейтралізувати російський вплив. Коли РФ анексувала Крим, ми надіялись тут, що Кремль зламає собі зуб об Україну.

      blog_ava
      Новий указ Путіна: тепер російський паспорт мають можливість отримати жителі всього Донбасу
      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Грузії Україна – Росія НАТО
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