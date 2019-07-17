Чи реально впливати на думки росіян: відповідь експерта

В ефірі 24 каналу відбувається телеміст з грузинським телеканалом "Руставі-2". Політолог Давід Бериташвілі сказав, що події у світі впливають на росіян, але пропаганда ЗМІ працює на Кремль.

За його словами, не можна заперечувати, що Майдан на якусь частину росіян дуже сильно повпливав.

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Він додав, коли сотні тисяч ліхтариків запалювалися в знак солідарності, коли весь світ бачив, як люди прикриваючись фанерними щитами, намагалися витягнути своїх друзів з-під куль – вплинуло на росіян.

Звичайно, це справило враження, але ж такі події не відбуваються постійно. Зомбоящик потім бере реванш,

– заявив політолог Давід Бериташвілі.

Тим часом в Україні кум Володимира Путіна посилює свій медіавплив, скуповуючи телеканали. Раніше його пов'язували з українським NewsOne та "112-Україна". А нещодавно він придбав ще й телеканал ZIK.



Телеканали, які контролюють олігархи

Нещодавно телеканал NewsOne (за посередництвом Тараса Козака фактично належить куму Путіна і лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку) та "Россия 24" (прокремлівський пропагандистський телеканал) збиралися провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить" та анонсували його на 12 липня.

Ця новина викликала шквал обурень серед українців, у тому числі і президента Зеленського . Він назвав спробу проведення телемосту дешевим і небезпечним піаром перед виборами. ГПУ відкрила кримінальне провадження про замах на скоєння державної зради, РНБО провела екстрене засідання, під час нього були прийняті таємні рішення.

Зрештою, телеканал NewsOne скасував проведення телемосту. Причиною назвали "прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів та їх близьких". Попри це під стінами каналу ввечері 8 липня зібралися протестувальники. Вони вимагали скасування ліцензії для NewsOne.

Дивіться телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2: