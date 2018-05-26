Україна-Грузія: спільний ворог Росія

Такі несхожі, далекі одна від одної велика Україна і маленька Грузія є дуже дружніми державами. Так історично склалося, що обидві країни пережили схожі проблеми: напади завойовників, перебування у складі Російської імперії, коротка незалежність, втрата її під час СРСР, сучасна російська агресія, внутрішня боротьба з корупцією та впровадження реформ після здобуття незалежності.

До Дня незалежності Грузії проводимо паралель між двома країнами. То що ж спільного у нашій історії?

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Давні часи

Історія Грузії починається у 3 столітті до н.е. Саме тоді грузинські племена об’єдналися у королівство. Як і Україні, грузинам доводилося протягом усієї своєї історії боротися за свою незалежність. Сусіди і завойовники здалеку постійно намагалися захопити територію Грузії.

У цій боротьбі грузинському народу вдавалося вистояти не завжди. У деякі періоди вони здавалися і розділялися на окремі держави. Але, коли втримати цілісність Грузії вдавалося, вони досягали вкрай високого культурно-політичного рівня.

У Х столітті східна і західна Грузія були об'єднані. Сталося це за правління царя Баграта III. До речі, саме Багратіди були царями Грузії аж до 1801 року.

У цей же час вперше засвідчена у писемних джерелах назва історичної території України — Руська земля. Хоча перша згадка про русів датується ще 839 роком. А перші племена на території України з’явилися ще близько 1 500 до н.е.

Золоті часи

Далі для обох утворень, нащадками яких є сучасна Україна і Грузія, пережили свій золотий час.

Для Київської Русі цей період наступив дещо раніше. Розквіт Київської держави безпосередньо пов'язаний з хрещенням Русі Володимиром Великим. Цей радше політичний, а не релігійний крок, значно зміцнив позицію держава на тодішній світовій арені. Далі Ярослав Мудрий, одружуючи своїх доньок з європейськими монархами, лише посилив позиції.



Хрещення Русі

Київська Русь розквітає: будують храми, розвивається освіта, культурне життя стає все більш виразним.

Золотий час для Грузії настав у ХІІ столітті, коли відбувся розквіт культурного і політичного розвитку країни. У цей час Шота Руставелі пише свої твори, розвиваються грузинські академії. Грузія також активно впроваджує християнство. Тут з’являться чимало храмів, країна бере участь у хрестових походах.



Шота Руставелі

Роздроблення та послаблення позицій

Для Київської Русі проблеми почалися зі смерті Мономаха. Саме тоді країна втрачає єдність. Роздроблення на окремі князівства сильно послабило позиції могутньої держави. Тож після битви з татаро-монголами 1223 року Київська Русь фактично втрачає самостійність, потрапивши під залежність Золотої Орди.

Щодо Грузії, то послаблення позицій трапилося після падіння Константинополя у 1453 році. Країну відрізали від християнського світу. А далі вони, як і Київська Русь, потрапили під завоювання мусульман: турків і персів.

Далі Україна розвивалися у складі Галицько-Волинського князівства, Великого князівства Литовського, Кримського ханства, Речі Посполитої.

Після цього були спроби повернути країни.

Велику роль в українському державотворчому процесі відіграли козаки. І хоча вони так і змогли об’єднати усі території колишньої Київської Русі, Українська Козацька держава була фактично повноцінною незалежною державою.

Щодо Грузії, то після падіння Константинополя тут були великі царі, які намагалися відновити міць держави. Так, Іраклій II об'єднав Східну Грузію. А Вахтанг VI систематизував грузинські закони. Але все ж грузинам не вистачало сил для ефективного захисту від ворогів.



Іраклій II

Під гнітом Російської імперії

На початку 18 століття Російська імперія здійснює низку військових заходів на території України і ми зазнаємо поразки… Зокрема, за 2 роки знищені гетьманська столиця Батурин, Запорізька Січ та проведено каральні експедиції територією України.



Козаки

Козацтво при цьому залишається, але з дуже обмеженими права. Здійснюється значний культурний тиск на населення України. Також у цей час відбуваються територіальні зміни.

Ще з 16 століття Грузія за допомогою Росії намагалася знову об’єднатися в одну країну. Грузини сподівалися на підтримку у фінансовому і військовому плані. У 18 століття Російська імперія нарешті дозріває і вирішує використати Грузію. Грузини беруть активну участь у російсько-турецькій війні. Далі Росія використала Грузію у війні з Персією.



Перська війна

Грузини свою місію виконали. А от коли дійшла справа до об’єднання земель Грузії, Російська імперія підло приєднала їх до своєї території. Під виглядом "мирного приєднання" Грузія була захоплена і стала, як і Україна, колонією Російської імперії. Антиросійські виступи жорстоко придушувалися.

Коротка мить державності

І Україна, і Грузію на початку 20 століття отримали коротку мить державності.

Після падіння Російської імперії в Україні відбуваються дуже сумбурні події. За владу боролося одразу кілька сил з протилежними поглядами.



Перший президент України: Михайло Грушевський

Політична нестабільність в Росії навесні 1917 року дала Україні можливість вперше за кілька сотень років мати свою державу. Центральна Рада, яка проіснувала трохи більше року, була фактично першою незалежною формою влади в Україні. У цей час Україна мала власний парламент та президента. Гостра внутрішня боротьба та зовнішні фактори спричинили до двох змін влади – на зміну Центральній Раді та Грушевському прийшла Українська Держава гетьмана Скоропадського (квітень-грудень 1918), якого скинула Директорія на чолі з Петлюрою та Винниченком.

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У Грузії після повалення Тимчасового уряду владу в свої руки взяли меншовики. Був нетривалий період федералізму зі сусідніми Вірменією та Азербайджаном. А 26 травня 1918 року грузинський парламент оголосив незалежність Грузинської Демократичної Республіки. Саме цю подію святкують сьогодні грузини.

Але сили більшовиків міцніли. І у 1922 році Грузія, як і Україна, увійшли до складу СРСР.

Радянські республіки

Політика радянської влади була спрямована на послаблення обох країн, викорінення національної ідеї.

В обох державах, як зрештою на території усього СРСР, відбулися репресії проти інтелігенції, примусове переселення, переслідування усіх незгідних. Вбивства, розстріли, табори, депортації: ось реальне лице радянського періоду.

Україна також пережила Голодомор. Для Грузії були певні полегшення за часів правління Йосипа Сталіна, який був етнічним грузином. Він впроваджував політику, згідно з якою грузини ставали другою по значимістю нацією після росіян.

Під час Другої світової війни загинуло близько 300 тисяч грузин. Загальні демографічні втрати України становлять не менше 14 млн людей! Це найбільші втрати серед усіх країн і народів, які постраждали у Другій світовій війні. Втрати України становлять від 40 до 44% від загальних людських втрат СРСР.

Нова незалежність

Однак імперія зла таки зазнала краху. 24 серпня 1991 року проголошена незалежність України. 9 квітня цього ж року Грузії.

Якщо для України початок незалежності був відносно спокійним, то в Грузії ці події пов’язані з боями між прибічниками президента (Звіад Гамсахурдіа отримав підтримку 86% грузинів) та опозицією, на боці якої була Нацгвардія.

Після кількох тижнів боїв у Тбілісі Гамсахурдіа покидає країну. Владу отримує Військова рада, яку очолив Тенгіз Кітовані. У жовтні 92-го року владу отримує Едуард Шеварднадзе.

Саме він припинив 18-місячну війну з осетинською меншиною, яка вимагала автономії. Але не зміг припинити війну з абхазами. Абхази перемогли урядові війська Грузії. Гамсахурдіа спробував повернутися до влади, через це недовгий період тривала внутрішня війна. Шеварднадзе прийняв рішення закликати на допомогу Росію. Після цього Грузія дала згоду на вступ до СНД.

Довідка: Абхазьку автономну республіку та Південно-Осетинську автономну область створили більшовики 1921 року для послаблення Грузії

В Україні у цей час ситуація спокійніша. Але країн теж входить до СНД і постійно орієнтується на Росію.

Революції

У 2003 році у Грузії відбувається мирна Трояндова революція. Президент Шеварднадзе йде у відставку. А на його місце приходить наймолодший президент у Європі 36-річний Міхеїл Саакашвілі. Розпочинаються глобальні реформи і зміни країни.



Трояндова революція

За рік по тому в Україні відбувається своя мирна революція – Помаранчева. У нас до влади приходить Віктор Ющенко. Попри гарні ідеї, Ющенко не виправдовує сподівання українців. І вже на наступних виборах перемагає Віктор Янукович. Владу якого українці повалять під час ще однієї революції, яка розпочалася як Євромайдан, а переросла у Революцію гідності. На жаль, ці події не обійшлися без крові…



Розстріли на Майдані

Війна з Росією

На початку листопада 2007 року у Грузії ситуація стає дуже нестабільною. Тож Саакашвілі оголосив надзвичайний стан і виступив з ініціативою дострокових президентських виборів. На тлі цього Росія розпочинає війну…

Збройний конфлікт тривав з 7 по 12 серпня 2008 року. По один бік була офіційна грузинська влада, їм на противагу виступили Росія і сепаратистські угрупування Південної Осетії та Абхазії. Окрім того, Росія долучила до війни бойовиків з Росії і Абхазії.



Південна Осетія

У результаті грузинська армія зазнала поразки. Грузія втратила Кодорський анклав Абхазії та пережила етнічну чистку грузинських сіл у Південній Осетії. Росія офіційно визнала сепаратистські республіки. Окрім РФ, ці псевдокраїни визнали лише Нікарагуа, Венесуела та Науру.

Україна відчула на собі напад північного сусіда теж у складний для країни час. Після втечі Януковича та перемоги Революції гідності Росія анексовує український Крим. А вже навесні 2014 року, за підтримки РФ, на Українському Донбасі починаються сепаратистські рухи.

13 квітня 2014 року оголошено АТО, що і є початком війни між Україною і Росією. Війна на Донбасі триває вже 4 рік, частину території України тримають під контролем проросійські бойовики. Крим повністю відрізаний від України російськими окупантами.

Україна і Грузія не здаються

Попри російську агресію і Грузія, і Україна продовжують розвиватися. Країни проводять реформи і рухаються у напрямку Заходу.

І для українців, і для грузинів діє безвізовий режим з Євросоюзом. Країні проводять реформи у військовій сфері для подальшої можливості вступу в НАТО. Населення країні все більше відокремлюється від російського минулого та перетворюється у сучасне громадянське суспільство.