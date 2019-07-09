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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      24 канал проведе телеміст із грузинським каналом Руставі-2

      175 Читать новость на русском
      Телеміст 24 каналу з Руставі-2
      Телеміст 24 каналу з Руставі-2

      24 канал планує провести безпрецедентний телеміст із грузинським телеканалом Руставі-2.

      Дата телемосту на фінальній стадії погодження, він відбудеться найближчими днями, а от тема вже відома – наш спільний небезпечний "північний сусід", а також всі загрози і виклики, які принесло нам це сусідство і як із ними справитися.

      Формат – відвертий і без купюр обмін думками у прямому ефірі між двома студіями, двома країнами: як нам протистояти спільній загрозі з боку Росії, нові правила світового порядку, чи є сенс розраховувати на гарантії і підтримку світових лідерів, як змінилися наші країни за час окупації частини територій і який план повернення?

      "В суспільстві днями підняли тему про необхідність "пагаваріть" – то вважаю, що говорити справді треба! Але при цьому ретельно обирати співрозмовника!" – говорить Генеральний директор 24 каналу Роман Андрейко.

      Ми будемо говорити із тими, кого поважаємо, із ким маємо спільні проблеми і спільного ворога. Ми будемо говорити із тими, хто нас розуміє. І йдеться тут не про мову спілкування, це не проблема – із нашими грузинськими колегами ми будемо спілкуватися російською в прямому ефірі. Мова про розуміння спільних цінностей і бачення майбутнього!

      З українського боку у студії 24 каналу участь в дискусії візьмуть відомі журналісти та експерти. Але головне – поставити свої запитання і почути відповіді на них зможуть усі без винятку глядачі – для цього потрібно лише зайти у мобільний додаток Телепортал на своєму смартфоні, проект "Політанатомія" на 24 каналі.

      Склад учасників ефіру з грузинської сторони стане відомий найближчим часом.

      Тож дивіться 24 канал, слідкуйте за анонсами, готуйте свої питання і... добре думайте із ким ви готові "поговорити" і що дивитися.

      Український 24 канал і грузинський Руставі-2 змінюють свої країни на краще!

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Грузії ЗМІ
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