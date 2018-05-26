Украина – Грузия: общий враг Россия

Такие непохожие, далекие друг от друга большая Украина и маленькая Грузия являются очень дружественными государствами. Так исторически сложилось, что обе страны пережили похожие проблемы: нападения завоевателей, пребывание в составе Российской империи, краткая независимость, потеря ее во время СССР, современная российская агрессия, внутренняя борьба с коррупцией и внедрение реформ.

Ко Дню независимости Грузии проводим параллель между двумя странами. Так что же общего в нашей истории?

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Давние времена

История Грузии начинается в 3 веке до н.э. Именно тогда грузинские племена объединились в королевство. Как и Украине, грузинам приходилось на протяжении всей своей истории бороться за свою независимость. Соседи и завоеватели издали постоянно пытались захватить территорию Грузии.

В этой борьбе грузинскому народу удавалось выстоять не всегда. В некоторые периоды они сдавались и разделялись на отдельные государства. Но, когда удержать целостность Грузии удавалось, они достигали крайне высокого культурно-политического уровня.

В Х веке восточная и западная Грузия были объединены. Произошло это в правление царя Баграта III. Кстати, именно Багратиды были царями Грузии аж до 1801 года.

В это же время впервые засвидетельствовано в письменных источниках название исторической территории Украины – Русская земля. Хотя первое упоминание о русах датируется еще 839 годом. А первые племена на территории Украины появились еще около 1 500 до н.э.

Золотые времена

Далее для обоих образований, потомками которых являются современная Украина и Грузия, пережили свой золотой век.

Для Киевской Руси этот период наступил несколько раньше. Расцвет Киевского государства напрямую связан с крещением Руси Владимиром Великим. Этот скорее политический, а не религиозный шаг, значительно укрепил позицию государство на тогдашней мировой арене. Далее Ярослав Мудрый, переженив своих дочерей с европейскими монархами, лишь усилил позиции.



Крещение Руси

Киевская Русь расцветает: строятся храмы, развивается образование, культурная жизнь становится все более выразительной.

Золотое время для Грузии наступило в XII веке, когда произошел расцвет культурного и политического развития страны. В это время Шота Руставели пишет свои произведения, развиваются грузинские академии. Грузия тоже активно внедряет христианство. Здесь появится немало храмов, страна участвует в крестовых походах.



Шота Руставели

Раздробление и ослабление позиций

Для Киевской Руси проблемы начались со смерти Мономаха. Именно тогда страна теряет единство. Раздробление на отдельные княжества сильно ослабило позиции могущественной державы. Поэтому после битвы с татаро-монголами в 1223 году Киевская Русь фактически теряет самостоятельность, попав под зависимость Золотой Орды.

Что касается Грузии, то ослабление позиций случилось после падения Константинополя в 1453 году. Страну отрезали от христианского мира. А дальше они, как и Киевская Русь, попали под завоевания мусульман: турок и персов.

Дальше Украина развивались в составе Галицко-Волынского княжества, Великого княжества Литовского, Крымского ханства, Речи Посполитой.

После этого были попытки вернуть страны.

Большую роль в украинском государственно-созидательном процессе сыграли казаки. И хотя они так и смогли объединить все территории бывшей Киевской Руси, Украинская Казацкая держава была фактически полноценным независимым государством.

Что касается Грузии, то после падения Константинополя здесь были великие цари, которые пытались восстановить мощь государства. Так, Ираклий II объединил Восточную Грузию. А Вахтанг VI систематизировал грузинские законы. Но все же грузинам не хватало сил для эффективной защиты от врагов.



Ираклий II

Под гнетом Российской империи

В начале 18 века Российская империя совершает ряд военных мероприятий на территории Украины, и мы потерпим поражение... В частности, за 2 года уничтожены гетманская столица Батурин, Запорожская Сечь и проведены карательные экспедиции по территории Украины.



Казаки

Казачество при этом остается, но с очень ограниченными правами. Осуществляется значительное культурное давление на население Украины. Также в это время происходят территориальные изменения.

Еще с 16 века Грузия с помощью России пыталась снова объединиться в одну страну. Грузины надеялись на поддержку в финансовом и военном плане. В 18 веке Российская империя наконец созревает и решает использовать Грузию. Грузины принимают активное участие в русско-турецкой войне. Далее Россия использовала Грузию в войне с Персией.



Персидская война

Грузины свою миссию выполнили. А вот когда дело дошло до объединения земель Грузии, Российская империя подло присоединила их к своей территории. Под видом "мирного присоединения" Грузия была захвачена и стала, как и Украина, колонией Российской империи. Антироссийские выступления жестоко подавлялись.

Краткий миг государственности

И Украина, и Грузия в начале 20 века получили краткий миг государственности.

После падения Российской империи в Украине происходят очень сумбурные события. За власть боролись сразу несколько сил с противоположными взглядами.



Первый президент Украины: Михаил Грушевский

Политическая нестабильность в России весной 1917 года дала Украине возможность впервые за несколько сотен лет иметь свое государство. Центральная Рада, которая просуществовала чуть больше года, была фактически первой независимой формой власти в Украине. В то время Украина имела собственный парламент и президента. Острая внутренняя борьба и внешние факторы привели к двум сменам власти – на смену Центральной Раде и Грушевскому пришла Украинская Держава гетмана Скоропадского (апрель-декабрь 1918), которого сбросила Директория во главе с Петлюрой и Винниченко.

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В Грузии после свержения Временного правительства власть в свои руки взяли меньшевики. Был непродолжительный период федерализма с соседними Арменией и Азербайджаном. А 26 мая 1918 года грузинский парламент объявил независимость Грузинской Демократической Республики. Именно это событие празднуют сегодня грузины.

Но силы большевиков крепли. И в 1922 году Грузия, как и Украина, вошла в состав СССР.

Советские республики

Политика советской власти была направлена на ослабление обеих стран, искоренение национальной идеи.

В обоих государствах, как в конце концов на территории всего СССР, состоялись репрессии против интеллигенции, принудительное переселение, преследование всех несогласных. Убийства, расстрелы, лагеря, депортации: вот реальное лицо советского периода.

Украина также пережила Голодомор. Для Грузии было определенное облегчение во времена правления Иосифа Сталина, который был этническим грузином. Он внедрял политику, согласно которой грузины становились второй по значимости нацией после русских.

Во время Второй мировой войны погибли около 300 тысяч грузин. Общие демографические потери Украины составляют не менее 14 млн человек! Это самые большие потери среди всех стран и народов, которые пострадали во Второй мировой войне. Потери Украины составляют от 40 до 44% от общих человеческих потерь СССР.

Новая независимость

Однако империя зла все же потерпела крах. 24 августа 1991 года была провозглашена независимость Украины. 9 апреля этого же года – Грузии.

Если для Украины начало независимости был относительно спокойным, то в Грузии эти события связаны с боями между сторонниками президента (Звиад Гамсахурдиа получил поддержку 86% грузин) и оппозицией, на стороне которой была Нацгвардия.

После нескольких недель боев в Тбилиси Гамсахурдиа покидает страну. Власть получает Военный совет, который возглавил Тенгиз Китовани. В октябре 92-го года власть получает Эдуард Шеварднадзе.

Именно он прекратил 18-месячную войну с осетинским меньшинством, которое требовало автономии. Но не смог прекратить войну с абхазами. Абхазы победили правительственные войска Грузии. Гамсахурдиа попытался вернуться к власти, из-за этого недолгий период продолжалась внутренняя война. Шеварднадзе принял решение призвать на помощь Россию. После этого Грузия дала согласие на вступление в СНГ.

Справка: Абхазскую автономную республику и Юго-Осетинскую автономную область создали большевики в 1921 году для ослабления Грузии

В Украине в настоящее время ситуация спокойная. Но страна тоже входит в СНГ и постоянно ориентируется на Россию.

Революции

В 2003 году в Грузии происходит мирная Розовая революция. Президент Шеварднадзе уходит в отставку. А на его место приходит самый молодой президент в Европе – 36-летний Михеил Саакашвили. Начинаются глобальные реформы и изменения страны.



Революция роз

Через год в Украине происходит своя мирная революция – Оранжевая. У нас к власти приходит Виктор Ющенко. Несмотря на хорошие идеи, Ющенко не оправдывает надежд украинцев. И уже на следующих выборах побеждает Виктор Янукович. Власть которого украинцы свергнут во время еще одной революции, которая началась как Евромайдан, а переросла в Революцию Достоинства. К сожалению, эти события не обошлись без крови...



Расстрелы на Майдане

Война с Россией

В начале ноября 2007 года в Грузии ситуация становится очень нестабильной. Поэтому Саакашвили объявил чрезвычайное положение и выступил с инициативой досрочных президентских выборов. На фоне этого Россия начинает войну...

Вооруженный конфликт продолжался с 7 по 12 августа 2008 года. По одну сторону была официальная грузинская власть, им в противовес выступили Россия и сепаратистские группировки Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, Россия присоединилась к войне боевиков из России и Абхазии.



Южная Осетия

В результате грузинская армия потерпела поражение. Грузия потеряла Кодорский анклав Абхазии и пережила этническую чистку грузинских сел в Южной Осетии. Россия официально признала сепаратистские республики. Кроме РФ, эти псевдостраны признали лишь Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Украина ощутила на себе нападение северного соседа тоже в сложное для страны время. После бегства Януковича и победы Революции Достоинства Россия аннексирует украинский Крым. А уже весной 2014 года, при поддержке РФ, на украинском Донбассе начинаются сепаратистские движения.

13 апреля 2014 года объявлено АТО, что и является началом войны между Украиной и Россией. Война на Донбассе длится уже 4 год, часть территории Украины держат под контролем пророссийские боевики. Крым полностью отрезан от Украины российскими оккупантами.

Украина и Грузия не сдаются

Несмотря на российскую агрессию и Грузия, и Украина продолжают развиваться. Страны проводят реформы и движутся в направлении Запада.

И для украинцев, и для грузин действует безвизовый режим с Евросоюзом. Страны проводят реформы в военной сфере для дальнейшей возможности вступления в НАТО. Население страны все больше отделяется от российского прошлого и превращается в современное гражданское общество.