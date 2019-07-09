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      Росія накладає санкції на Грузію: реакція Путіна

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      Вже 20 день поспіль грузини виходять з протестами проти російського впливу на внутрішню політику в їх державі. А все через те, що депутат Держдуми нахабно всівшись у крісло спікера, почав диктувати свої правила у грузинському парламенті.

      Антиросійські протести у Грузії

      Та Росія не лише не бачить своєї вини у протестах у Тбілісі, а й ображено накладає на країну санкції. 

      Читайте також: Між Росією та Грузією заборонили пряме авіасполучення: реакція росіян

      Тим часом у російській Держдумі говорять лише про програму "Постскриптум" грузинського журналіста Георгія Габунії. Який у прямому ефірі обматюкав Володимира Путіна. Лайку на адресу свого президента російські депутати назвали провокацією й одноголосно ухвалили закон про антигрузинські санкції.

      Хоча, саме росіяни стали причиною масових протестів у Грузії, яким і був присвячений скандальний ефір на каналі "Руставі-2". Сьогодні вже двадцятий день, коли грузини виходять під парламент.

      Буквально за добу нам заблокували доступ до трибуни, де учасники протестів виголошують свої промови,
      – сказав активіст Шота Дімемашвілі.

      Протести у Грузії

      Усе через втручання Росії у внутрішню політику держави. До слова, ще 21 червня російський дипломат Сергій Гаврилов всівся у крісло спікера і мовив до асамблеї Православ'я російською мовою. Відтак тисячі людей вийшли на вулиці столиці, аби вимагати вибачень.

      Тоді у ніч на 22 червня мітингувальників жорстоко розігнали. Відтак головна вимога протестувальників, яку не виконали й досі – звільнення міністра внутрішніх справ Георгія Губенію. І хоч усе це заварила Росія – вона сама ж ображено скасувала авіасполучення через антиросійські дії. Хоча російські туристи від цього не в захваті.

      Звісно, що така заборона – це дуже погано. Я дуже люблю Грузію, разом із сім'єю не раз ще збираюсь відвідати цю країну машиною. Я думаю, що авіасполучення не зупинять туристів мандрувати до Грузії. Тому що, якщо ти вже хоч раз побував тут, то обов'язково повернешся,
      – повідомила туристка з Москви Марина Бондарєва.

      Самі ж грузини до санкцій відносяться просто й у соцмережах висміюють дії російських парламентарів.

      Реакція Путіна

      Прокоментував санкції й російський президент Володимир Путін. Каже, хоч справа і торкається його честі, обмеження не підтримує нібито з поваги до грузинського народу. Варто додати, що затвердити новий пакет санкцій ще має російський уряд і президент. 

      Дивіться відео: у Грузії почалися антиросійські протести

       

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини політики Новини Грузії Володимир Путін Скандал Антиросійські протести у Грузії Санкції Протести
      Джерело: 24 канал
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