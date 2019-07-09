Путіна обматюкали в прямому ефірі: Держдума підтримала санкції проти Грузії

У Державній думі РФ одноголосно прийняли рішення "Про можливі додаткові економічні заходи у зв'язку з антиросійськими провокаціями в Грузії". Це пов'язано із поведінкою грузинського журналіста в ефірі телеканалу "Руставі-2".

Текст відповідного документу було опубліковано в Системі забезпечення законодавчої діяльності Росії, передає "Європейська правда".

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В документі сказано, що Державна дума рекомендує уряду РФ вжити додаткових економічних та примусових заходів щодо Грузії та внести відповідні пропозиції президенту країни Володимиру Путіну. Йдеться насамперед про заборону імпорту грузинських вин та води, а також можливе обмеження грошових переказів з Грузії, які наразі складають близько 641 мільйона доларів на рік.

Це дуже великі кошти. Якщо взяти й об'єднати перерахування цих коштів з тими доходами, які отримує Грузія від продажу вина та води на території Росії, а також від перебування наших туристів, вийде близько 10% від внутрішнього валового продукту, який Грузія в цілому отримує як держава,

– сказав спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

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У відповідь на це рішення президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала російську владу не відповідати на провокації радикальних сил:

Я закликаю керівництво Росії не піддаватися на ескалацію. Буде парадокс, якщо сусідня країна відповість на провокування, розпочате, за її ж характеристкою, "радикальними силами", і цим сприятиме деструктивним цілям. Також хочу наголосити й на тому, що наша мирна політика є єдиним шляхом для збереження стабільності в країні і регіоні,

– сказала вона

Що відомо про загострення стосунків між Грузією та Росією?Йдеться про інцидент на грузинському телебаченні 8 липня, коли журналіст Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" обматюкав президента РФ російською мовою. Він назвав його смердючим окупантом та грубо висловився про його рідних.



Грузинська влада різко засудила дії журналіста Георгія Габунії. На каналі ведучого відсторонили від роботи на два місяці, проте не звільнили. Під будівлею телеканалу одразу зібрався мітинг і каналу довелося тимчасово зупинити ефір.



У Росії інцидент було засуджено на найвищих рівнях влади. Держдума пригрозила додатковими санкціями державі.

Антиросійська хвиля почалася в Грузії після візиту до парламенту депутата Держдуми, який не визнає Абхазію та Північну Осетію частинами Грузії. Це спричинило масові протести по всій країні, про які можна прочитати тут.