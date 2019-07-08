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      Путіна обматюкали у прямому ефірі грузинського телеканалу: відео 18+

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty Images

      Ведучий авторської програми на грузинському телеканалі "Руставі-2" Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна.

      У зверненні, яке в основному складається з нецензурної лайки, Габунія пропонує російському президенту "забиратися з Грузії разом зі своїми рабами", називає президента "смердючим окупантом" і в грубій формі згадує його рідних.

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      Згодом гендиректор телекомпанії "Руставі 2" Ніка Гварамія засудив лайку в авторській програмі Габунії. Він заявив, що попри те, що дана передача є авторською, "канал не підтримує таку нудотну лайку у прямому ефірі".

      Водночас гендиректор наголосив, що повністю згоден з пафосом заяви Габунії і не має наміру вибачатися за матюки в адресу Путіна, однак зазначив, що канал вважає неприпустимою таку самодіяльність.

      Гварамія додав, що президент Росії заслуговує мата, що особисто він, через Путіна не може відвідати могили своїх предків в Абхазії, але це можна було зробити в більш прийнятній формі, ніж було зроблено.

      Пізніше телеканал "Руставі-2" видалила відео зі зверненням зі своєї сторінки у Facebook.

      Однак російський пропагандист Дмитро Смирнов опублікував його на своїй сторінці у twitter, заявивши про "розчарування Грузією".

      Дивіться відео з лайкою на адресу Путіна: 18+

      Прем'єр-міністр Грузії Мамукі Бахтадзе заявив, що нецензурні висловлювання ведучого телеканалу "Руставі-2" на адресу Путіна носять провокаційний характер і містять величезну небезпеку.

      На таку заяву грузинського прем'єра гендиректор телеканалу Ніка Гварія відреагував різко. Він назвав спробою втручання у справи телеканалу і спробою цензури слова прем'єр-міністра та інших представників влади про те, що влада розцінює цей інцидент як спробу дестабілізації і не залишить це без реагування.

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      Теги: Новини політики Новини Грузії Новини Росії Володимир Путін
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