Путін заборонив авіакомпаніям літати до Грузії: реакція росіян

Країн, куди можуть подорожувати росіяни, меншає. Російський президент Володимир Путін підписав указ, який забороняє авіакомпаніям здійснювати рейси до Грузії. Вже за два тижні повітряний простір між Росією та Грузією буде закритий.

Наразі авіакомпанії змушені повертати людям кошти за путівки та квитки. Але туристична блокада може вплинути не лише на відпустки росіян, а й на економіку та туристичну галузь Кавказької країни.

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Що спричинило заборону

Найімовірніше це спричинили масові протести, що вирують у Грузії. Поштовхом до них стала некоректна поведінка російської делегації у грузинському парламенті. Так, депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов 20 червня всівся у крісло спікера парламенту Грузії та почав вести російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

Такий вчинок росіянина обурив і опозицію, і громадських активістів, і пересічних громадян. Вони переконані, що розміщуватися у президії головного законодавчого органу Грузії представники країни-окупанта права не мають. До слова, що у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії та Південної Осетії.

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Тож, російський президент Путін своїм указом заборонив авіакомпаніям здійснювати рейси до та з Грузії. Ба більше, він дав розпорядження повернути до Росії всіх російських туристів, що перебувають у Грузії.

Як відреагували росіяни

Втім самі росіяни, які звикли їздити до сусідньої країни на відпочинок, дивуються такому рішенню. Називають це несправедливістю, а про Грузію розповідають як про дружню країну.

Це несправедливо, адже Грузія чудова країна, а ці політичні ігри недоречні та жахливі. Нам буде важче потрапити до Грузії, але ми все ж зможемо це зробити, наприклад, з пересадками,

– наголосили російські туристи Марина та Олександр.



Російські авіакомпанії не літатимуть з та до Грузії

Як відреагували грузини

Кожен п'ятий турист приїхав до Грузії з Росії. Але якщо російських туристів стане у рази менше, то втратити може й економіка Грузії. Хоч у росіян і залишиться можливість потрапити до Грузії, втім з пересадками. Але не всі туристи до такого готові.

Наплив туристів у нас, звичайно, скоротиться. Звісно, на загальний стан туристичної зони це не зобразитися. Але я знаю, що це тимчасове явище,

– сказала гід у Тбілісі Катерина.



Антиросійські протести у Грузії

Втім, грузини чудово розуміють, що такі заходи – це спроби тиску Росії на Грузію. Наприклад, скасування авіаперельотів між країнами вже було у 2008 році, коли Росія намагалася анексувати Абхазію та Північну Осетію. Тоді РФ й обмежила імпорт грузинського вина та відомої мінеральної води.

Російська влада використовує це для політичного тиску. Те саме було й у 2008 році. Так, спершу це відбилось на економіці. Але згодом з'явились нові ринки збуту. Зараз те ж відбувається у сфері туризму. Якщо російські туристи не приїдуть, то приїдуть інші. Світ великий,

– заявив директор туристичної агенції Каха Гололашвілі.

Грузія – це відкрита країна. Загалом жителі понад 60 країн можуть приїздити туди без оформлення візи. На думку економістів, нові туристи доволі швидко зможуть пристосуватись до умов у Грузії. До слова, Україна також має безвізовий режим з Грузією.



Країни, в які можна мандрувати без віз українцям

Усі підприємства можуть швидко пристосуватись до нових умов ринку. Грузія є вільною і чимало країн мають безвізовий режим з Грузією. Є щонайменше 50 напрямків в авіації. І все це інші туристи. Важливо, щоб було розуміння того, що Грузія є незалежною від Росії,

– зазначив засновник Інституту економічної свободи Паата Шешелідзе.

Цікаво! Нові умови ринку вже почали освоювати. Грузинський бізнесмен Мамука Хазарадзе запропонував у відповідь на указ Путін про припинення авіасполучення з Грузією, запровадити чартери для українців. Перші десять рейсів готовий профінансувати особисто.

Самі ж грузини, з тих російських туристів, які ще залишились в країні хочуть більшу платню. У деяких закладах ціни саме для росіян вже зросли на 20%. А все тому, що свого часу Росія анексувала саме 20% грузинської території – Абхазію та Північну Осетію. Тож, у Грузії вважають, що брати з росіян більше справедливо.