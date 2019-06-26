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      У Грузії суд звільнив усіх затриманих під час антиросійських протестів 21 червня

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      Антиросійські протести в Грузії
      Антиросійські протести в Грузії / Фото із соцмереж

      У Тбілісі міський суд звільнив з-під варти всіх затриманих під час протестів в ніч на 21 червня.

      Загалом відпустили 51 особу, інформує "Ехо Кавказу" з посиланням на офіційне повідомлення суду.

      Рішення про звільнення притягнених до адміністративної відповідальності за опір поліції ухвалили напередодні пізно ввечері. З таким клопотанням до суду звернулась прокуратура.

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      “25 червня колегія з адміністративних справ Тбіліського міськсуду розглянула і задовольнила позов прокуратури, за якими термін ув'язнення, присуджений 51 особі за адміністративні правопорушення 21 червня, був змінений і скорочений. На підставі суддівської постанови, 51 особу негайно звільнили", – наголошується в інформації суду.

      Окрім того, звільнення усіх затриманих у перший день акції було однією з вимог протестувальників на подальших мітингах. Всього після зіткнень з поліцією під парламентом затримали 305 учасників акції, з них 121 людину відправили під арешт.

      Що відомо про антиросійські протести у Грузії?Акції розпочались увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.

      Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники штурмували парламент, поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб.

      Наступного дня       мітинги відновились з новою силою. Багатьох активістів затримали, однак це не зупинило протестні настрої. Владі довелось виконати одну із вимог протестантів – голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Окрім того, парламентарі пообіцяли провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.

      Згодом у МВС       відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня. Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів.

      Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео

       

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      Теги: Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії Протести
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