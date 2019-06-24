Влада Грузії виконає одну з головних умов протестувальників

Голова правлячої партії Грузії пообіцяв провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.

Лідер партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі зазначив, що вони добровільно відмовляються від переваг, що надає їм мажоритарна виборча система, передає "Європейська правда". Вибори за новою системою мають відбутися вже 2020-го року.

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"Головна причина, яка привела нас до цього, — це наше суспільство та особлива готовність і бажання молодих людей активно брати участь в управлінні країною і брати на себе відповідальність", – сказав політик.

Зі слів Іванішвілі, їхня політична команда готова розпочати консультації із політичними партіями щодо прийняття відповідного рішення відразу по закінченню поточної сесії.

Розмови про зміну виборчої системи в Грузії почалися ще до протестів, пов'язаних із російським депутатом в парламенті. 13-го червня представники 20-ти політичних партій зібрали 300 тисяч підписів до парламенту за зміну виборчої системи. Тоді їм відповіли, що не розглядатимуть цю ініціативу.

Однак тепер, коли під час масових протестів під грузинським парламентом заклики до зміни виборчої системи лунають кожного дня, влада погодилася піти на поступки.

Що таке пропорційна система?Це система, за якої голосування проводиться за виборчими списками. Її перевагою є те, що політичні партії мають можливість отримати кількість мандатів, пропорційну до відсотка отриманих голосів.



Зазвичай, у такій системі діє відсотковий бар'єр, який не пропускає до парламенту непопулярні політсили. Однак, за вимогами протестувальників Грузії, вибори відбуватимуться в умовах нульового бар'єра.

Масові протести у Грузії розпочалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов, що не визнає Абхазію та Південну Осетію частинами Грузії, виступив спікером у парламенті. Тоді опозиція почала протест, а громадські активісти та просто небайдужі громадяни підтримали його по всій країні. Протестувальники дали годину на відставку трьом ключовим чиновникам, після чого увірвалися до парламенту. Представники МВС застосували силу.

Через те, що протести не вщухали, голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе подав у відставку.

Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео