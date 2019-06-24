У Росії підрахували збитки через припинення авіасполучення з Грузією

Через указ президента Володимира Путіна, який забороняє авіакомпаніям здійснювати рейси до Грузії, перевізники загалом втратять близько трьох мільярдів рублів (1,3 мільярда гривень). Оскільки незабаром розпал літнього сезону відпусток, багато росіян вже купили квитки до Грузії, куди вони часто літають відпочивати.

Згідно з указом Путіна повітряний простір між Росією та Грузією буде закрито вже через два тижні. Офіційно російські авіакомпанії не прокоментували можливі втрати від заборони польотів у Грузію, однак, за даними російських ЗМІ, вони будуть досить серйозними.

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Рішення про заборону прийняли за два тижні до розпалу літнього сезону, а на перебудову маршрутної мережі немає часу.

Втрати туроператорів виявляться менш суттєвими. За даними Ростуризму, тури з вильотом до Грузії після 8 липня сумарно викупили три з половиною тисячі осіб. Таким чином, сума виплат не перевищить 122 мільйони рублів (50,5 мільйона гривень). Всього понад 150 тисяч росіян будуть змушені відмовитися від поїздок до Грузії.

Зазначається, що потік туристів з Росії скоротиться на 60-70 відсотків. Продажі автобусних турів до Грузії можуть вирости, але не суттєво.

Наразі авіакомпанії змушені повертати людям кошти за путівки та квитки. Але туристична блокада може вплинути не лише на відпустки росіян, а й на економіку та туристичну галузь Кавказької країни.

Так, посольства Грузії в різних країнах почали активно запрошувати іноземців провести відпустки в країні після того, як стало відомо про припинення авіасполучення з Росією.

Що спричинило заборону

Найімовірніше причиною такого рішення стали масові антиросійські протести, що вирують у Грузії. Поштовхом до них стала некоректна поведінка російської делегації у грузинському парламенті. Так, депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов 20 червня всівся у крісло спікера парламенту Грузії та почав вести російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

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Дивіться відео про закриття авіасполучення між Росією та Грузією: