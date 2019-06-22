Антиросійські протести у Грузії: основні вимоги мітингувальників

У Грузії продовжують тривати антиросійські протести, на які вийшли кілька тисяч людей. Мітингувальники висунули владі новий ультиматум і вимагають звільнити до вечора суботи, 22 червня, всіх людей, які були затримані на акціях у Тбілісі.

Протестувальники попереджають, що якщо їхні вимоги не будуть виконані, вони перейдуть до більш активної форми протесту, повідомляє грузинськуа служба "Радіо Свобода".

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"Зараз наші друзі, затримані напередодні, чекають не дочекаються звільнення. Якщо їх всіх не звільнять до семи годин вечора, у нас буде моральне право вибрати більш зрозумілі і активні методи (протесту – 24 канал), щоб наші справедливі і логічні вимоги були виконані", – сказав мітингувальник Олег Мшвілдадзе.

Учасники масових протестів наголошують, що не покинуть проспект Руставелі поки їхні вимоги не будуть задоволені.

Основні вимоги протестувальників:

Міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія має піти у відставку ;

; Відпустити усіх людей, яких затримала поліція під час розгону протестів у ніч на 21 червня;

під час розгону протестів у ніч на 21 червня; Покарати усіх працівників правоохорнних органів , які брали участь у розгоні протестувальників;

, які брали участь у розгоні протестувальників; Змінити виборчу систему в Грузії зі змішаної на пропорційну.

Мітингувальники додають, що акції будуть тривати і до Тбілісі планують з'їхатися молодіжні групи з різних частин Грузії. За їх словами, основною силою на протестах є студенти, громадські активісти та небайдужі грузини, а не представники опозиційних партій.

Що відомо про протести у Грузії і які вимоги вже виконала влада?

Увечері 20 червня протестувальники вийшли на масову акцію під парламентом Грузії. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.



Люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.



Під ранок 21 червня протести відновилися з новою силою. Мітингувальники розтрощили автівку та кіоск і напали на правоохоронців, відтак між ними та поліцією виникли сутички. У підсумку правоохоронцям вдалося заспокоїти настрої людей та розігнати протестувальників. Також багатьох затримали.



Увечері 21 червня протести у Грузії відновилися. Не обійшлося і без сутичок. Правоохоронці намагалися заарештувати одного з учасників протесту, проте решті активістів владося "відбити" його. У поліції цей факт заперечують.



Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.

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