У Грузії відсторонили поліцейських після силового розгону протестувальників

У Грузії відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських через можливі порушення під час розгону протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня. Тоді поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, унаслідок чого постраждали багато людей.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили, що уже розпочато розслідування дій співробітників правоохоронних органів, які брали участь у сутичках з демонстрантами.

Коротко про головне: Антиросійські протести у Грузії: фото та відео

Генеральна прокуратура Грузії порушила справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів і попросила громадськість надати свідоцтва можливих порушень.

Під час розгону протестувальників 20-21 червня постраждали близько 240 людей. Учасники акції, в свою чергу, закидали поліцейських пляшками і забирали у них щити. Після цього, правоохоронці затримали близько 300 "найбільш активних" осіб.

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Чому у Грузії спалахнули антиросійські протести?Все почалось увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.



Люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.



Наступного дня протести відновилися з новою силою. Багатьох протестувальників затримали, не обійшлося і без сутичок. Лпростестні настрої досі не вщухають. Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Також голова правлячої партії Грузіїпообіцяв провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.



Зазначимо, що у Грузії з Росією – давній конфлікт щодо територій Абхазії та Південної Осетії.

Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео