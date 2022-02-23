Об этом говорится в сообщении для летного состава NOTAM № A0572/22. О закрытии аэропорта проинформировали примерно в 20:30.

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Почему приняли такое решение – неизвестно. Вероятно, это меры безопасности из-за близкого расположения Харькова к границе с Россией. От аэродрома туда – около 50 километров.

В Харькове отменили или перенесли рейсы

Единственная взлетно-посадочная полоса 07/25 перестала принимать рейсы в среду, 23 февраля, в 20:35. Как указано в сообщении – так будет до 8:35 четверга, 24 февраля. О временном закрытии свидетельствует и онлайн-табло на сайте Харьковского аэропорта.

Утренние рейсы в Киев – вообще отменены. А вот рейс, который должен был вылететь в египетский Шарм-эль-Шейх, задержали. Вместо 02:35 он должен вылететь в 12:00. Другой самолет, в Стамбул, поднимется в небо не в 10:30, а в 11:35.



Как изменился график отлетов в аэропорту Харькова / Скриншот

В то же время самолет, который должен был прибыть из Шарм-эль-Шейха в Харьков в 00:55, задержали вплоть до 11:00. А рейс из турецкого Стамбула совершит посадку в 10:10.



Как изменился график прилетов в аэропорту Харькова / Скриншот

Закрытие аэропорта в Днепре

Впоследствии в Avianews уточнили, что такое же сообщение NOTAM было создано и для Днепра. Оно появилось 23 февраля в 23:55. Аэропорт будет закрыт с 00:00 до 07:00 24 февраля. При этом, на сайте аэропорта об этом пока не сообщали. 2 рейса до Киева должны отбыть оттуда утром, в 6:45. Указано, что их статус – "ожидается".



Онлайн-табло аэропорта Днепра / Скриншот

Накануне в правительстве заверили, что оснований для отмены рейсов в Украине нет. Мол, ситуация в авиапространстве контролируемая.