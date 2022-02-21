Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на сайт Ryanair. Вероятно, отсутствие двух аэропортов в списке свидетельствует об отмене всех рейсов.

Заметьте Ryanair остановил продажу авиабилетов из двух городов Украины: что известно

Какие города еще остались

Пока, если зайти на официальный сайт компании, там можно забронировать билеты на сообщение только с Киевом, Львовом и Одессой. В Ryanair пока это никак не комментировали.

Журналисты ресурса Lowcost Avia попробовали написать в чат авиакомпании. Там им ответили: если рейсов нет на сайте авиакомпании, это значит, что они недоступны.



Ответ в чате Ryanair / Скриншот Lowcost Avia

Обратите внимание! В начале февраля на сайте компании просто исчезла возможность бронировать рейсы из этих городов. Однако тогда это тоже официально не комментировали.

Самолеты компании все же будут прибывать в Харьков

На сайте аэропорта Харьков ничего не сообщали об отмене рейсов. Более того там до сих пор продаются билеты на рейсы Ryanair. В частности, там 1 марта из Будапешта в Харьков должны прибыть 3 самолета этого перевозчика.



Рейсы компании, которые прибудут в Харьков / Скриншот 24 канала