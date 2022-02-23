Про це мовиться у повідомленні для льотного складу NOTAM №A0572/22. Про закриття летовища проінформували приблизно о 20:30.

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Чому ухвалили таке рішення – невідомо. Ймовірно, це запобіжні заходи безпеки через близьке розташування Харкова до кордону з Росією. Від летовища туди – близько 50 кілометрів.

У Харкові скасували або перенесли рейси

Єдина злітно-посадкова смуга 07/25 перестала приймати рейси у середу, 23 лютого, о 20:35. Як вказано у повідомленні – так буде до 8:35 четверга, 24 лютого. Про тимчасове закриття свідчить і онлайн-табло на сайті Харківського аеропорту.

Ранкові рейси до Києва – узагалі скасовані. А от рейс, який мав вилетіти до єгипетського Шарм-ель-Шейху, затримали. Замість 02:35 він має вилетіти о 12:00. Інший літак, у Стамбул, здійметься у небо не о 10:30, а об 11:35.



Як змінився графік відльотів в аеропорту Харкова / Скриншот

Водночас літак, який мав прибути з Шарм-ель-Шейху до Харкова о 00:55, затримали аж до 11:00. Натомість рейс з турецького Стамбула здійснить посадку о 10:10.



Як змінився графік прильотів в аеропорту Харкова / Скриншот

Закриття летовища у Дніпрі

Згодом в Avianews уточнили, що таке ж повідомлення NOTAM було створене й для Дніпра. Вона з'явилося 23 лютого о 23:55. Летивище буде закритим із 00:00 до 07:00 24 лютого. При цьому, на сайті аеропорту про це наразі не повідомляли. 2 рейси до Києва мають відбути звідти зранку, о 6:45. Вказано, що їхній статус – "очікується".



Онлайн-табло аеропорту Дніпра / Скриншот

Напередодні в уряді запевнили, що підстав для скасування рейсів в Україні немає. Мовляв, ситуація в авіапросторі контрольована.