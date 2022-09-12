Відповідну інформацію Генеральний штаб повідомив станом на вечір 12 вересня. Там також зауважили, що ситуацію погіршує кількість загиблих та ставлення до поранених.

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росія припинила перекидати свої підрозділи в Україну

Військове командування росії призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Також Генеральний штаб Збройних Сил України пояснив, що:

на ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій;

ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених.

"Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надають час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій", – мовиться в повідомленні.

Росія втратила на війні вже понад 50 тисяч окупантів, а живі подекуди тікають

Станом на ранок 12 вересня росія втратила вже 52 950 одиниць особового складу. Також у ворогів вже немає 2 тисячі 168 танків, 243 літаки, 213 гелікоптерів та декілька тисяч одиниць іншої техніки.

Буквально напередодні 11 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вороги масово тікають з награбованим на крадених авто з Борщової, Артемівки та Сватового.

В результаті успішного контрнаступу наших військ на Харківському напрямку російські війська гарячково покидають свої позиції та тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію росії,

– повідомили в Генштабі.

Відомо, що орієнтовно 150 російських загарбників виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та 19 викрадених легкових автомобілях.

Також з міста Сватове Луганської області росіяни втекли на 4 вантажних автомобілях "Камаз", 20 броньованих машинах "Тигр" та вкрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів.

Ба більше, на даними Генштабу ЗСУ, 11 вересня в Херсонській області окупанти також відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.

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