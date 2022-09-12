Соответствующую информацию Генеральный штаб сообщил по состоянию на вечер 12 сентября. Там также отметили, что ситуацию усугубляет число погибших и отношение к раненым.

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Россия перестала перебрасывать свои подразделения в Украину

Военное командование России приостанавливает отправку новых, уже мформированных подразделений на территорию Украины. Текущая ситуация в театре боевых действий и недоверие к высшему командованию заставило большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях.

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Также Генеральный штаб ВСУ пояснил, что:

на ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий;

ситуация ухудшается из-за общего отношения к собственным раненым.

"В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не предоставляется время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий", – говорится в сообщении.

Россия потеряла на войне уже более 50 тысяч оккупантов, а живые иногда убегают

По состоянию на утро 12 сентября россия потеряла уже 52 950 единиц личного состава. Также у врагов уже нет 2 тысяч 168 танков, 243 самолета, 213 вертолетов и несколько тысяч единиц другой техники.

Буквально накануне 11 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что враги массово сбегают с награбленным на ворованных авто из Борщевой, Артемовки и Сватового.

В результате успешного контрнаступления наших войск на Харьковском направлении российские войска лихорадочно покидают свои позиции и сбегают с награбленным вглубь временно занятых территорий или на территорию россии,

– сообщили в Генштабе.

Известно, что ориентировочно 150 российских захватчиков выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и 19 угнанных легковых автомобилях.

Также из города Сватово Луганской области россияне скрылись на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр" и украли более 20 легковых автомобилей местных жителей.

Более того, по данным Генштаба ВСУ, 11 сентября в Херсонской области оккупанты также отошли со своих позиций в некоторых населенных пунктах.

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