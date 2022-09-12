Путіну запропонували декілька простих рішень. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Як розповів Подоляк, у розмовах з євролідерами російський президент заявив: "На ЗАЕС ризики, зерно везуть не туди, не постачайте зброю Україні".

Тому радник керівника ОП дав поради путіну:

Є прості рішення: вивести російські війська із ЗАЕС, прибрати залишки флоту з Чорного моря, прискорити виведення мародерів з України. Або слухайте… музику ЗСУ,

– сказав Подоляк.

Про що путін говорив з Макроном

Основною темою розмови була ситуація на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Путін заявив, що станцію обстрілюють українські військові, при цьому він підтримав "неполітизовану взаємодію щодо ситуації навколо ЗАЕС за участю МАГАТЕ".

Також вони обговорили ситуацію з вивезенням українського зерна з чорноморських портів. Російський диктатор повторив свою позицію, що "зерно має прямувати насамперед на потреби країн, що розвиваються".

Щодо ситуації із вивезенням зерна Макрон нагадав, що європейські санкції не поширюються на сільськогосподарську продукцію чи товари, необхідні для сільського господарства.

Крім того, Макрон наполягав на необхідності забезпечення безпеки Запорізької АЕС. Він нагадав, що російська окупація стала причиною ризиків, які сьогодні загрожують цілісності станції.

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