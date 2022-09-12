Попри дзвінок президента Франції, путін не припинив ведення бойових дій його військами. Повідомлення про виведення техніки російської армії з окупованої Запорізької АЕС – теж не було. Про розмову президентів стало відомо з публікації на сайті адміністрації Макрона. Там зазначили, що невдовзі буде ще один такий важливий дзвінок російському тирану.

Нещодавно Обговорили Україну та можливу катастрофу на ЗАЕС: Макрон не втримався й знову подзвонив путіну

Що Макрон казав лідеру кремля

У публікації мовиться, що Емануель Макрон засудив продовження "російських військових операцій" в Україні. Він нагадав Путіну про свою вимогу якомога швидше припинити їх, розпочати переговори та відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

Щодо ситуації на ЗАЕС, то в Адміністрації президента акцентували, що французький лідер тримає руку на пульсі. Адже напередодні Макрон обговорив окуповану атомну станцію із Володимиром Зеленським і гендиректором МАГАТЕ.

Президент республіки наполягав на необхідності забезпечення безпеки Запорізької атомної електростанції. Він нагадав, що російська окупація стала причиною ризиків, які сьогодні тяжіють по цілісності Запорізької АЕС,

– вказали в тексті.

Щодо прохань, то він закликав путіна відвести важке та легке озброєння зі станції та дотримуватись рекомендацій МАГАТЕ для забезпечення безпеки об'єкта. Як відповів диктатор – невідомо. Макрон нагадав і про зернові угоди. Він наголосив на важливості їхнього дотримання, "щоб експортоване зерно надходило тим, хто має найбільшу потребу".

Кулеба прокоментував дзвінки Макрона путіну

Глава МЗС України Дмитро Кулеба напередодні загадав про постійні дзвінки Макрона до кремлівського диктатора в інтерв'ю французькому виданню Le Journal du dimanche. Він зазначив, що це марнування часу, адже такі спроби домовитися ніколи не матимуть позитивного результату.

Це право президента Макрона – вирішувати, з ким йому говорити. Але досвід показує, що найкращий майданчик для розмови з путіним – це поле бою. Йому завжди можна подзвонити, результату це не принесе. Це марно, тому що він брехун, і я думаю, що Еммануель Макрон це знає,

– зазначив Кулеба.

Проте, ймовірно, в Адміністрації президента Франції так не вважають. Адже там зазначили, що Макрон найближчими днями знову розмовлятиме з президентом путіним, "щоб можна було досягти домовленості щодо гарантування безпеки Запорізької атомної електростанції".

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