На площади в столице Дагестана после 15:00 собрались сотни человек. Впоследствии между протестующими возникла масштабная потасовка. Фото и видео публиковали в телеграм-каналах, сообщает 24 канал.

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Протесты в Дагестане

Жители республики начали протестовать против мобилизации еще 25 сентября. В преддверии они анонсировали новые массовые акции. На площади Махачкалы собирается все больше местных.

Митинги в Махачкале: видео

Российские силовики задерживают протестующих. Однако они выбрали новую хитрую тактику – "вжимаются" между людей в гражданском, определяют наиболее активных протестующих, а затем пробуют их изолировать и захватить врасплох.

Массовая драка в Махачкале: видео

С 25 сентября в Махачкале задержали около 120 человек за участие в протестах. Российские СМИ пишут, что против митингующих составили 46 протоколов, а также возбудили 8 уголовных дел по статье о нападении на полицейских. Еще 2 дела открыли за "призывы к экстремизму".

Митинги расширяются на другие города и республики

Местные активисты предупредили, что в ближайшие дни на акцию выйдет весь город. Подчеркнули, что люди перестали бояться. Протесты устроили и в другом городе Дагестана – Хасавюрте. Митингующие отбивают своих от силовиков.

Стычки во время протестов в Хасавюрте:

Протесты против мобилизации начались и в другой республике – Кабардино-Балкарии. В частности, на улицы вышли жители Нальчика.



Митинги в Нальчике / Фото из телеграм-каналов