Ціллю партизанського руху є лише об'єкти інфраструктури, які є виключно державними.

Важливо Полювання на тих, хто проводить мобілізацію: у Дагестані створили партизанський рух

Так, у переліку того, що можна зруйнувати є:

автошляхи,

залізничні,

аеропорти,

будівлі військкоматів заводи та фабрики,

газопроводи,

електричні високовольтні лінії.

Нам не цікаві люди, зокрема поліцейські, які є частиною нашого народу і, я сподіваюся, якась частина з них перейде на наш бік. Тому ні поліцейських, ні солдатів і взагалі людей ми не чіпаємо,

– мовиться у повідомленні.

Членам партизанського руху пропонують використовувати ті інструменти, які можна купити у магазині, зокрема сірники, пили та брухт. Також відомо, що до партизанської групи входитиме суворо одна людина, а завдання отримуватимуть у персональних чатах. Одне завдання не буде повторюватися.

"26 вересня ми створюємо партизанські осередки окремо для Дагестану і окремо для всієї росії, а завтра персонально займемося іншими регіонами окремо для кожного регіону. Ви питали, що робити – ось настав ваш час діяти", – додали у телеграм-каналі.

Також члени партизанського руху хочуть провести загальнодагестанський мітинг. Коли саме він має відбутися, поки невідомо. Серед варіантів – 30 вересня або 2 жовтня.

Росіян неможна випускати за межі росії

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики ЦОС, дипломат та радник Міністра оборони (2020 рік) Олександр Хара сказав, що російських мобілізованих не треба випускати на територію інших країн. На його думку, вони повинні бути фактором дестабілізації в середині країни.

Експерт пояснив, що ті події, які відбуваються в росії – відхилення від мобілізації, розстріл воєнкома, самопідпал – це все дестабілізація ситуації в середині країни-агресора. Водночас він не впевнений, що це буде мотивацією до масових протестів. Крім того, успішна операція на Харківщині остаточно вбила ілюзію росіян на якийсь успіх на полі бою.

Що відбувається у Дагестані

Днями у Дагестані спалахнули протести з вимогою зупинити часткову мобілізацію на Кавказі. У соцмережах жителі республіки закликають бунтувати проти путіна та його вбивчих законів.

Слід зазначити, що силовики намагалися розігнати людей на мітингах, вистріливши у повітря. Однак люди відмовилися розходитись навіть попри те, що ситуація загострювалася.

Як відомо, 21 вересня у росії оголосили про часткову мобілізацію і планують призвати 300 тисяч резервістів. Однак в опозиційних ЗМІ з'явилася інформація, що до лав збройних сил росії можуть призвати 1 – 1,2 мільйона людей. При цьому вже 28 вересня росія готується закрити кордон для чоловіків, які підлягають мобілізації.

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