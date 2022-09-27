В небе над Херсонской областью сбили Су-25

27 сентября Воздушные силы ВСУ сбили вражеский Су-25. Об этом сообщил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

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Украинские военные сбили российский самолет Су-25 в небе над Херсонской областью.

Из самых приятных новостей – кроме трех беспилотников, буквально несколько часов назад, около 13:30 сбит очередной штурмовик российских оккупантов Су-25. Произошло это на Херсонщине,

– заявил Игнат.

Операцию по ликвидации провели подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Потери россиян по состоянию на 27 сентября

Герои ВСУ наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 27 сентября ликвидировано уже 57 750 оккупантов, только за минувшие сутки – 550 захватчиков. Впрочем, эти цифры приблизительны, ведь подсчитать точные потери в условиях активных боевых действий просто невозможно. Немалые потери врага и в технике:

танков – 2 306 (+16) единиц,

боевых бронированных машин – 4 881 (+24) единиц,

артиллерийских систем – 1 378 (+9) единиц,

РСЗО – 331 (+1) единиц,

средства ПВО – 175 (+3) единицы,

самолетов – 261 (+1) единиц,

вертолетов – 224 единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 977 (+7),

крылатые ракеты – 241 единица,

корабли /катера – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 730 (+19) единиц,

специальная техника – 131 единица.

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки враг понес наибольшие потери на Донецком и Краматорском направлении.

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