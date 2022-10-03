Фрагмент чергового пропагандистського шоу опублікували у мережі. Та щось пропаганда дала збій.

Цікаво НАТО, біолабораторії й свастика на всі груди: як окупанти на Луганщині знімають "кіно"

У пропагандистів зменшився ентузіазм щодо Запоріжжя

Щось шоу з анексіями українських областей не надто піднесло хвилю російського "ура-патріотизму". Наприклад в етері, уривок з якого опублікували в мережі, ведучий та гості обговорювали наслідки оголошення Росією війни. Хоча з контексту не зрозуміло, чи йдеться про оголошення війни Україні чи НАТО, але далі обговорення пішло в дуже цікаве русло – так звані пропагандистські експерти почали говорити, що у такому випадку будуть удари не лише по Брянську, Курську чи Бєлгороду, але й по Москві. Цікавий момент, з урахуванням того, що Росія так і не називає війну війною, а в "бавовняній погоді" Бєлгорода звинувачує Україну.

Далі розмова стала цікавішою – пропагандисти обговорювали тему Запоріжжя. місто, на щастя, під повним контролем України, але окупанти кричать, що воно з якогось дива російське. У колаборантів та окупантів вже є плани захопити Запоріжжя та провести там свої псевдореферендуми, але пропагандисти вирішили назвати тих, хто вірить у такий перебіг подій – мрійниками. Аргументом на користь цього стала ситуація в Лимані – мовляв, як можна говорити про захоплення Запоріжжя, якщо вже Лиман втрачений. Хоч про втрату останнього прямо сказати не наважилися.

Ну і вишенька на торті – один з експертів-пропагандистів вирішив визнати, що не знає, чи мобілізація допоможе переломити хід бойових дій, а ситуація на фронті не дуже хороша для російської армії. За словами пропагандиста, ніхто (щонайменше з гостей студії) вже не впевнений у тому, що мобілізація щось змінить і допоможе окупувати Запоріжжя. Що тут можна сказати – крах вологих мрій, який забезпечили наші потужні та неймовірні захисники й захисниці.

Пропагандисти повільними темпами прозрівають: дивіться відео

Цікаво – Соляр рознесла новий пост Скабєєвої: дивіться відео