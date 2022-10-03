Фрагмент очередного пропагандистского шоу был опубликован в сети. Но что-то пропаганда дала сбой.

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У пропагандистов уменьшился энтузиазм по отношению к Запорожью

Что-то шоу с аннексиями украинских областей не слишком подняло волну российского "ура-патриотизма". Например, в эфире, отрывок из которого опубликован в сети, ведущий и гости обсуждали последствия объявления Россией войны. Хотя из контекста не понятно, речь идет об объявлении войны Украине или НАТО, но дальше обсуждение пошло в очень интересное русло – так называемые пропагандистские эксперты начали говорить, что в таком случае будут удары не только по Брянску, Курску или Белгороду, но и по Москве. Интересный момент, с учетом того, что Россия так и не называет войну войной, а в "хлопковой погоде" Белгорода обвиняет Украину.

Дальше разговор стал более интересным – пропагандисты обсуждали тему Запорожья. Город, к счастью, под полным контролем Украины, но оккупанты кричат, что он с какого-то чуда российский. У коллаборантов и оккупантов уже есть планы захватить Запорожье и провести там свои псевдореферендумы, но пропагандисты решили назвать тех, кто верит в такое течение событий – мечтателями. Аргументом в пользу этого стала ситуация в Лимане – мол, как можно говорить о захвате Запорожья, если уже Лиман потерян. Хотя о потере последнего прямо сказать не решились.

Ну и вишенка на торте – один из экспертов-пропагандистов решил признать, что не знает, поможет ли мобилизация переломить ход боевых действий, а ситуация на фронте не очень хороша для российской армии. По словам пропагандиста, никто (по меньшей мере из гостей студии) уже не уверен в том, что мобилизация что-нибудь изменит и поможет оккупировать Запорожье. Что здесь можно сказать – крушение влажных мечтаний, которое обеспечили наши мощные и невероятные защитники и защитницы.

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