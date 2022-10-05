Бійці ЗСУ завдають окупантам катастрофічних втрат, які їм тепер потрібно поповнювати. Зокрема, на Херсонському напрямку російські підрозділи намагаються евакуювати поранених та техніку до найближчих переправ через річку Дніпро.

У Веселе, біля Каховської ГЕС, загарбники перемістили до 150 поранених військовослужбовців та близько 50 одиниць пошкодженої військової техніки.

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В Генштабі ЗСУ розповіли, що на тимчасово окупованій території Луганської області загарбники використовують школу як військовий шпиталь. Усе через велику кількість поранених та перевантаження місцевих лікувальних закладів. За попередньою інформацією, там перебувають до 200 поранених військовослужбовців.

Своєю чергою, командування підрозділів російських окупаційних військ продовжує вербувати в'язнів, аби поповнити втрати особового складу.

За попередньою інформацією, понад 650 в'язнів з виправних колоній суворого режиму Ставропольського краю погодилися взяти участь у бойових діях на території України,

– мовиться у повідомленні.

Водночас українські захисники продовжують завдавати окупантам втрат. Так, авіація Сил оборони протягом доби завдала понад 10 ударів. Підтверджено ураження:

9 районів зосередження озброєння та військової техніки,

2 зенітних ракетних комплексів противника.

Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили 7 ворожих БпЛА, 6 з яких були іранського виробництва. Своєю чергою, ракетні війська та артилерія за поточну добу уразили:

2 пункти управління,

12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

9 інших важливих об'єктів ворога.

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