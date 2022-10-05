В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що окупанти обороняються, аби утримати захоплені території Херсонщини та Миколаївщини. Вони відчайдушно намагаються не допустити розвитку наступу українських підрозділів.

Загарбники продовжують обстрілювати позиції військ ЗСУ та тилові регіони, застосовуючи реактивні системи залпового вогню, важку артилерію, міномети та ударні безпілотники. Водночас вони активно здійснюють повітряну розвідку, зокрема в Баштанському і Бериславському районах.

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Загарбники знову зазнали втрат

Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом ночі виконали понад 190 вогневих завдань по позиціях та районах зосередження живої сили й техніки російської окупаційної армії. Своєю чергою, авіація завдала двох ударів по пунктах розгортання ворожих зенітно-ракетних комплексів в Каховському районі.

Підтверджені втрати загарбників становлять:

11 окупантів,

міномет 120 калібру в Бериславському районі Херсонщини,

безпілотний розвідник типу "Орлан-10" на Миколаївщині.

Опівдні нашими зенітниками збитий ще один "Орлан-10" на підльоті з моря до Очакова,

– додали захисники.

В ОК "Південь" зауважили, що поблизу узбережжя Криму у Чорному морі маневрують 9 ворожих кораблів та катерів. У готовності до застосування ракетного озброєння перебувають 5 носіїв крилатих ракет типу "Калібр", 2 з яких – підводні. Сумарний ракетний потенціал становить 32 одиниці.

Тому мирних жителів закликали не ігнорувати повідомлень про повітряну тривогу, не наражати себе на небезпеку та довіряти лише правдивим джерелам інформації.

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Загальні бойові втрати противника

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ завдають окупантам колосальних втрат. Станом на ранок 5 жовтня українські бійці вже знищили приблизно 61 тисячу загарбників. Окрім цього, російська армія втратила:

танків – 2435 (+11) одиниць;

бойових броньованих машин – 5038 (+20) одиниць;

артилерійських систем – 1414 (+7) одиниць;

РСЗВ – 341 (+1) одиниця;

засоби ППО – 177 одиниць;

літаків – 266 одиниць ;

гелікоптерів – 232 (+4) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4) одиниці;

крилаті ракети – 246 одиниць;

кораблі та катери – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 (+18) одиниця;

спеціальна техніка – 132 (+1) одиниці.

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