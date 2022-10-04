Про це мовиться у свіжому зверненні Генштабу ЗСУ. Там додали, що ворог готує "зеків" та найманців ПВК на окупованій території Луганської області.

Важливо "Це буде піхота, а не артилерійські підрозділи": оглядач назвав проблеми мобілізації в Росії

Відбувається це у так званих "центрах підготовки", триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінію зіткнення.

За наявною інформацією, також казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища, – додали у Генштабі.

Тим часом у міноборони Росії стверджують, що до збройних сил прибули понад 200 тисяч осіб. Нагадаємо, раніше Шойгу повідомляв, що до армії призвуть 300 тисяч резервістів. Однак, указ Владіміра Путіна не регламентує кількість мобілізованих.

Росіяни масово тікають з країни через мобілізацію

Як пише видання Forbes, майже за 2 тижні після оголошення часткової мобілізації Росію залишили приблизно 700 тисяч осіб. За даними співрозмовників видання, з початку мобілізації з Росії поїхало майже 1 млн осіб. Інше джерело повідомило, що Росію покинули 600 – 700 тисяч громадян, де 200 тисяч з них поїхали до Казахстану. Раніше британська розвідка зазначала, що з Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж воює на фронті.

Що відомо про мобілізацію в Росії

Варте уваги – До Казахстану втекли понад 200 тисяч росіян: дивіться відео