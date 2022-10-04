Об этом говорится в свежем обращении Генштаба ВСУ. Там добавили, что враг готовит "зеков" и наемников ЧВК на оккупированной территории Луганской области.
Важно "Это будет пехота, а не артиллерийские подразделения": обозреватель назвал проблемы мобилизации в России
Происходит это в так называемых "центрах подготовки", идет обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения.
По имеющейся информации, также казанский центр комплектования проводит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища, – добавили в Генштабе.
Между тем в минобороны России утверждают, что в вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек. Напомним, ранее Шойгу сообщал, что в армию призовут 300 тысяч резервистов. Однако указ Владимира Путина не регламентирует количество мобилизованных.
Россияне массово бегут из страны из-за мобилизации
Как пишет издание Forbes, почти через 2 недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули примерно 700 тысяч человек. По данным собеседников издания, с начала мобилизации из России уехало почти 1 млн человек. Другой источник сообщил, что Россию покинули 600 – 700 тысяч граждан, где 200 тысяч из них уехали в Казахстан. Ранее британская разведка отмечала, что из России от мобилизации убежало больше людей, чем воюет на фронте.
Что известно о мобилизации в России
- 21 сентября диктатор Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Впоследствии стало известно, что Москва хочет мобилизовать до миллиона человек.
- Политолог Александр Антонюк рассказал, что большинство россиян, покинувших территорию России, боятся участвовать в войне, но, несмотря на это, они остаются "сторонниками "Z" и "V-кампании".
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