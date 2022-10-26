За резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом проголосували всі присутні сенатори.

Важливо У Європарламенті анонсували голосування про визнання Росії спонсоркою тероризму

Про що мовиться у резолюції

У ній Польща вкотре рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом. Також резолюція визначає, що:

війна, яку розв'язала Росія, має на меті стерти з карти суверенну країну і знищити українську націю;

Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію і свободу;

російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти. Окупанти катують і вбивають військовополонених і мирних жителів окупованих територій. Викрадають українських дітей. Щоб виховати їх на режимі яничарів. Депортують, переселяють і відправляють українських громадян у віддалені райони Росії;

Всі ці акти державного тероризму ми добре знаємо зі сторінок історії. Європейці вірили, що їм ніколи не загрожуватиме геноцид і воєнні злочини. Тим часом Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. Тому Росію необхідно перемогти та позбавити можливості ставити під загрозу своїх сусідів,

– мовиться у резолюції.

Водночас польський Сенат висловив свою вдячність усім інституціям і організаціям, які взялися за розслідування та документування злочинів, скоєних проти українського суспільства, і закликав міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду, який розслідує ці злочини.