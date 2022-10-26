За резолюцию о признании властей России террористическим режимом проголосовали все присутствующие сенаторы.

Важно В Европарламенте анонсировали голосование о признании России спонсором терроризма

О чем говорится в резолюции

В ней Польша в очередной раз решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать правительство России террористическим режимом. Также резолюция определяет, что:

война, которую развязала Россия, имеет целью стереть с карты суверенную страну и уничтожить украинскую нацию;

Украина сегодня является важнейшим местом, защищающим демократию и свободу;

российские захватчики терроризируют жителей украинских городов, бомбардируя гражданские объекты. Оккупанты пытают и убивают военнопленных и мирных жителей оккупированных территорий. Похищают украинских детей. Чтобы воспитать их в режиме янычар. Депортируют, переселяют и отправляют украинских граждан в отдаленные районы России;

Все эти акты государственного терроризма мы хорошо знаем со страниц истории. Европейцы верили, что им никогда не грозит геноцид и военные преступления. Тем временем Путин и его аппарат насилия вернулись к жестоким практикам сталинского и нацистского режимов. Поэтому Россию необходимо победить и лишить возможности ставить под угрозу своих соседей.

– говорится в резолюции.

В то же время польский Сенат выразил свою благодарность всем институтам и организациям, взявшимся за расследование и документирование преступлений, совершенных против украинского общества, и призвал международное сообщество оказать полную поддержку Международному уголовному суду, расследующему эти преступления.

Кто еще признал российский режим террористическим

В августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма. 18 октября Эстония обьявила Россию государством-спонсором терроризма. За это решение проголосовали 88 депутатов эстонского парламента.

Кроме того, 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Резолюцию было принято единогласно. Россия также признана как страна-спонсор терроризма в Литве.

Что дает признание агрессора государством-террористом

Как рассказал политолог Николай Давыдюк, в Европарламенте собираются голосовать за признание России спонсором терроризма. Соответствующую резолюцию будут обсуждать и вынесут на голосование во время сессии 21 – 24 ноября.

По его словам, это позволит шантажировать Россию в ответ на ее ядерные угрозы.

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