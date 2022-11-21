Президент Владимир Зеленский выступил 21 ноября на ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи НАТО. Он призвал еще больше давить на Россию.

К теме Если закрыть небо, у России не останется вариантов, – выступление Зеленского на ПА НАТО

"Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", – сказал Зеленский.

Что попросил Зеленский

Президент отметил, что будет правильно, когда страны будут постоянно усиливать санкции против России, которая стала самой большой антиевропейской силой в мире. По словам Зеленского, самое постоянное ужесточение санкций не позволит государству-террористу адаптироваться и находить новые пути обеспечения своего террора.

Зеленский в речи призвал разработать новый девятый санкционный пакет, новые ограничения от мира за террор, определиться с ограничением экспортных цен на российские энергоресурсы.

Будет правильным, если мы исключим ключевой террористический замысел России и обеспечим Украине полную защиту неба, когда российские ракеты, иранские дроны и другие орудия террора не смогут достичь назначенной мишени, – сказал президент.

Обратите внимание – оккупанты атакуют Херсонщину: смотрите видео

Резолюция о признании России террористом: что известно