Президент Владимир Зеленский выступил 21 ноября на ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи НАТО. Он призвал еще больше давить на Россию.
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"Россия сделала ставку на геноцидную политику, именно поэтому уничтожает нашу энергетическую инфраструктуру. Убить электричество, водо- и теплоснабжение зимой – это и есть цель России, поставить жизнь миллионов людей под прямую угрозу. Это равнозначно применению оружия массового поражения. Абсолютное преступление", – сказал Зеленский.
Что попросил Зеленский
Президент отметил, что будет правильно, когда страны будут постоянно усиливать санкции против России, которая стала самой большой антиевропейской силой в мире. По словам Зеленского, самое постоянное ужесточение санкций не позволит государству-террористу адаптироваться и находить новые пути обеспечения своего террора.
Зеленский в речи призвал разработать новый девятый санкционный пакет, новые ограничения от мира за террор, определиться с ограничением экспортных цен на российские энергоресурсы.
Будет правильным, если мы исключим ключевой террористический замысел России и обеспечим Украине полную защиту неба, когда российские ракеты, иранские дроны и другие орудия террора не смогут достичь назначенной мишени, – сказал президент.
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Резолюция о признании России террористом: что известно
- Парламентская ассамблея НАТО проходит в Мадриде. Украина инициировала резолюцию, чтобы признать Россию страной-спонсором терроризма. Ее поддержали 30 стран.
- Резолюция предусматривает создание специального трибунала для наказания русских военных преступников. В том числе и высшее руководство России.
- Также документ предусматривает увеличение военной помощи, работу над вступлением Украины в НАТО, разработка механизма взыскания репараций из России.