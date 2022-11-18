Лише за жовтень режим білоруського диктатора передав до Росії понад 200 одиниць військової техніки.

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Упродовж минулого місяця з Білорусі до Росії Лукашенко відправив 8 ешелонів із розконсервованою військовою технікою.

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Загальна кількість переданої техніки становила 211 одиниць: 98 танків Т-72А,

40 БМП-2,

20 БМП-2 без веж,

53 вантажівки "Урал".

Техніку для передачі російським загарбникам брали з двох баз резерву:

969-ї бази резерву танків у міському селищі Уріччя (Любанський район, Мінська область);

288-ї бази резерву автомобільної техніки у м. Старі Дороги (Мінська область).

Відправляли техніку на кілька залізничних станцій у Ростовській та Бєлгородській областях Росії: Успенська; Кам'янська; Бірюч; Міллерово.

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Росія люб'язно приймає, чи то відбирає від Білорусі не лише техніку, а й зброю. Так, у листопаді стало відомо, що Росія вивезла 20 ракет для ЗРК С-300/400.

Тоді в Мачулищі з Росії прилітало 8 Іл-76 – усі вони прилітали, щоб забрати ракети. Розслідувачі Беларускі Гаюн припускали, що країна-агресорка вивозить ракети до С-300 і С-400 на окупований Донбас.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю наразі У Генштабі ЗСУ переконують, що ознак наступу окупантів з території Білорусі немає. Проте там триває формування угруповання військ так званої Союзної держави. Водночас у складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників. А на території самої країни посилили заходи із затримання громадян з проукраїнською позицією.

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