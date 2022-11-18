Только за октябрь режим белорусского диктатора передал России более 200 единиц военной техники.

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За прошедший месяц из Беларуси в Россию Лукашенко отправил 8 эшелонов с расконсервированной военной техникой.

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Общее количество передаваемой техники составляло 211 единиц: 98 танков Т-72А,

40 БМП-2,

20 БМП-2 без башен

53 грузовика "Урал".

Технику для передачи российским захватчикам брали из двух баз резерва:

969-й базы резерва танков в городском поселке Уречье (Любанский район, Минская область);

288-й базы резерва автомобильной техники в г. Старые Дороги (Минская область).

Отправляли технику на несколько железнодорожных станций в Ростовской и Белгородской областях России: Успенская; Каменская; Бирюч; Миллерово.

Россия демилитаризирует Беларусь

Россия любезно принимает, или отбирает у Беларуси не только технику, но и оружие. В ноябре стало известно, что Россия вывезла 20 ракет для ЗРК С-300/400.

Тогда в Мачулище из России прилетало 8 Ил-76 – все они прилетали, чтобы забрать ракеты. Расследователи Белорусский Гаюн предполагали, что страна-агрессор вывозит ракеты в С-300 и С-400 на оккупированный Донбасс.

Какая ситуация на границе с Беларусью сейчас В Генштабе ВСУ утверждают, что признаков наступления оккупантов с территории Беларуси нет. Однако там идет формирование группировки войск так называемого Союзного государства. В то же время, в составе пограничных войск Беларуси создаются подразделения операторов ударных беспилотников. А на территории самой страны ужесточили меры по задержанию граждан с проукраинской позицией.

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