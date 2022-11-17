Так, білоруси хочуть виробляти снаряди калібрів 155 і 122 міліметрів, а далі перейти на замкнений цикл виробництва. Про це повідомили в українській розвідці.

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Білоруська делегація збирається до Ірану

Білоруська влада також хоче організувати процес збирання реактивних снарядів калібрів 122, 220 і 300 міліметрів з імпортних складових. Білоруська делегація готує візит до Ірану на 20 – 23 листопада.

З іранцями білоруси обговорюватимуть увесь цикл виробництва: від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до окраски снарядів та тари, що використовується для пакування.

Скільки іранських дронів залишилось в Росії

Відомо, що Росія замовила в Ірану 2 400 дронів. Залишилось у країни-агресорки трохи менше, ніж 2 000 дронів. Це дуже багато.

загальна ефективність збиття дронів складає понад 82%. Однак експерти підрахували, що збивати дрони для України коштує у 6,7 раза дорожче, аніж для Росії їх запускати.

До речі, уряд Ірану 5 листопада нарешті визнав, що постачав Росії дрони. Однак це, мовляв, було ще до початку повномасштабної війни. Також розвідка попереджає, що Тегеран збирається надати Росії балістичні ракети.

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